Heinos Tour-Verlegung: Darum fühlt er sich in Dresden besonders wohl

Dresden - Nie zuvor hat Heino (84) seine Fans so sehr gebraucht wie jetzt. Nach dem Tod seiner geliebten Hannelore (†82) will er schnell wieder zu Kräften kommen. Energie und Lebensfreude – das haben ihm neben seiner Frau immer nur seine Fans geben können. Darum möchte der beliebte Volksmusiker so schnell wie möglich wieder auf die Bühne. Am liebsten zuerst in Dresden. Am Freitag soll sein erstes Konzert nach dem schweren Schicksalsschlag in der Kreuzkirche stattfinden.