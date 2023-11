Heinos schwerste Stunden: Seine Hannelore ist gestorben!

Zum Zeitpunkt des Todes soll sich Heino demnach wegen einer TV-Aufzeichnung in Berlin befunden haben. Der "Blau blüht der Enzian"-Interpret soll am Boden zerstört sein.

Heino und Hannelore waren mehr als fünf Jahrzehnte lang ein Paar, nichts konnte die beiden voneinander trennen. Nun ist die 82-Jährige vor wenigen Tagen in dem gemeinsamen Haus in Kitzbühel verstorben, wie Bild berichtete.

Bereits als 15-Jährige nahm Hannelore erfolgreich an Gesangswettbewerben mit. Ihre ersten Versuche im Musik-Business verliefen dennoch wenig vielversprechend. 1962 gelang schließlich ihr größter Hit: Ihr Cover von "Was in Athen geschah" ist bis heute ihr bekanntester Song. Bis 1972 wirkte die Österreicherin außerdem in mehr als 30 Film-und-Fernsehproduktionen mit.

Privat fand sie nach ihrer Ehe (1968 bis 1979) mit dem adeligen Prinzen Alfred von Auersperg (†55) schließlich an der Seite von Heino das große Glück. Der Schlagerstar bezeichnete sie als seine "geliebte Prinzessin".

Nach einem Unfall lag Hannelore 1972 mehrere Wochen im Koma. Auch 2004 waren die Sorgen um sie groß, da sie einen Herzinfarkt erlitten hatte. Inwiefern ihr Ableben mit früheren gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang steht, ist bislang nicht bekannt.