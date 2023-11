Nach Hannelores Tod: Heino verschiebt seine Tour, Dresden nun der Start!

Heino (84) musste den Verlust seiner geliebten Hannelore (†82) verarbeiten. Doch schon bald will er wieder Konzerte spielen. © Holm Helis

Am Mittwoch dieser Woche wurde die genau eine Woche zuvor verstorbene Hannelore Kramm beerdigt. Kurz darauf gab der Schlager-Star nun bekannt, dass seine Tour nur leicht verschoben werde.



Sollte die Show in Dresden erst nach einiger Zeit der Tournee stattfinden und das Konzert in Görlitz den Abschluss bilden, wird nun der Auftakt in der sächsischen Hauptstadt stattfinden - am ursprünglich geplanten Tag - und die ostsächsische Grenzstadt wird ungefähr zur Halbzeit im Januar 2024 besucht werden.

Der Manager des 84 Jahre alten Schlager-Sängers, Helmut Werner, teilte mit: "Heino singt weiter." Allerdings gebe es Änderungen am Programm der Kirchen-Tournee "Die Himmel rühmen".



Werner erklärte, dass der Titel "Schön ist es, auf der Welt zu sein" nicht gespielt werde. Zudem gibt es nicht beinahe täglich eine Show, sondern zu Beginn lediglich eine pro Woche. Man wolle schauen, "wie er das schafft", erklärte der Manager.

Aus diesem Grund wurde auch das Konzert in Leipzig verschoben. Es sollte erst am 25. November stattfinden, also direkt am Tag nach dem in Dresden, wurde jetzt in den Februar 2024 verlegt.

Heino brauche seine Fans jetzt mehr denn je, sagte Werner weiter. "Die Tournee in den Kirchen war Hannelores Idee. Im Gedenken an Hannelore wird diese Tournee stattfinden."