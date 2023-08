Nach Brand bei Schlagerduo Judith und Mel: Hier haben sie ein neues Zuhause gefunden

Oldenburg - Das Schlagerduo Judith (70) und Mel (79, "Die goldenen Jahre") hat rund neun Monate nach dem Garagenbrand an seinem Wohnhaus in Oldenburg ein neues Zuhause gefunden.

Judith (70) und Mel (79) stehen vor ihrer Garage, in der Anfang des Jahres ein Feuer ausgebrochen war. © Sina Schuldt/dpa

Inzwischen wohnen die beiden im Kurort Bad Zwischenahn (Niedersachsen) einige Kilometer westlich von Oldenburg, wie sie dem Radiosender NDR Schlager am Donnerstag sagten.

Von ihrem neuen Wohnort sind sie demnach angetan. "Ich habe mich schon in den ersten Tagen sehr wohlgefühlt. Inzwischen denke ich darüber nach, ob wir überhaupt nach Oldenburg zurückkehren", sagte Judith dem Sender.

Wie das Paar im Januar berichtete, hatte ein Kurzschluss in der Garage ein Feuer in der Neujahrsnacht ausgelöst. Von dort zog der Rauch ins angrenzende Wohnhaus. Seitdem ist es unbewohnbar. "Wir haben das ganze Haus ausgeräumt. Fußböden, Decken sowie Elektroleitungen müssen erneuert werden", sagte Mel dem NDR. Nun stehe eine Grundsanierung des gesamten Hauses an.

Nach dem Brand gab es viel Solidarität von Kollegen: Chris Andrews (80), die Wildecker Herzbuben und andere hätten ihnen Unterkunft angeboten, hieß es.