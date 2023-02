Thomas Anders und Florian Silbereisen: Schlager-Stars arbeiten an neuem Album!

Koblenz - Was für Neuigkeiten von Florian Silbereisen (41) und Thomas Anders (59): Die Musiker arbeiten nach ihrem erfolgreichen Debütalbum an einer neuen Platte.

Florian Silbereisen (41, r.) und Thomas Anders (59) setzen ihre erfolgreiche Arbeit als Schlager-Duo fort. © IMAGO/Future Image/Frederic Kern

"Wir haben sehr großen Spaß", beteuert Anders. Es sei ein "Herzensprojekt".

Ihr erstes Album mit insgesamt 17 Songs hatten die beiden Entertainer mitten im Corona-Jahr 2020 präsentiert - und direkt die Charts erobert. Trotz des Erfolgs und der erneuten Zusammenarbeit wollen die Künstler aber weiterhin "autark" bleiben, wie Anders, der am 1. März seinen 60. Geburtstag feiert, betont.



Wirklich viel Extra-Zeit habe der einstige Modern-Talking-Star ohnehin nicht, denn neben der ohrwurmverdächtigen Musik-Liaison mit Silbereisen hat er viel vor.

So will er in diesem Jahr mit seiner Band etwa in Bulgarien, Kanada und Spanien auf der Bühne stehen: "Mein Playground ist ja nun die ganze Welt." Im Sommer stehen etliche Festivals auf dem Programm.