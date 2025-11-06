Schlager-Sternchen Nora Louisa ist nach sieben Jahren zurück

Heidenau - Nach sieben Jahren Stille kehrt Nora Louisa (34) auf die Bühne zurück. Für ihren Comeback-Auftritt wählte die Heidenauer Sängerin den Barockgarten Großsedlitz.

Schlagersternchen Nora Louisa (34) ist nach siebenjähriger Pause zurück. © Pixelmobil/PR

Gut eine Stunde verzauberte sie dort das Publikum, sang einen Hit nach dem anderen und mit einer Stimme, die mit Gefühl und Kraft überzeugt - so intensiv, als hätte es die Pause nie gegeben.

"Es war schon ein sehr besonderer Tag für mich, nach dieser langen Zeit endlich wieder auf der Bühne zu stehen - ein Neubeginn und zugleich ein unvergesslicher Moment", sagt Nora Louisa und verrät: "Natürlich war ich aufgeregt und angespannt, aber es ist alles gut gegangen."

Das Comeback erwog das Schlagersternchen schon lange: "Doch erst jetzt passt für mich alles dafür. Ich kehre zu meinen Wurzeln zurück, weil es wichtig für mich ist, meiner Linie treu zu bleiben", sagt sie.

Den Wiedereinstieg haben Nora Louisa und ihr Management gemeinsam mit der Musikerin und Produzentin Cora von dem Bottlenberg (74, Cora "Amsterdam") vorbereitet.