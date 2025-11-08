Schluss, Aus, Ende für Fanta 4: Das macht die Band zum letzten Mal

Stuttgart - Die Fantastischen Vier gehen ein letztes Mal auf Tour. Unter dem Titel "Der letzte Bus" will das bekannte HipHop-Quartett in den kommenden 18 Monaten eine Abschiedstournee spielen – "möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat", sagte Sänger Michi Beck der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die Fantastischen Vier planen ihre letzte große Tournee. © Mumpi Künster/Monsterpics/dpa

"Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird", sagte der 57-Jährige am Rande eines Auftritts in Stuttgart.

Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck. Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere.

"Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen", sagte Beck.