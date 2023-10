Spektakulärer Auftritt: Rock-Star Jared Leto bringt Fans mit Bungee-Sprung zum Schreien

Jared Leto (51) liebt die große Show. © MICHAEL TRAN / AFP

Der 51-jährige Musik- und Filmstar ("Suicide Squad") tauchte am Samstag plötzlich auf einer Plattform in luftiger Höhe über der Bühne auf.

Tausende Besucher begannen zu schreien, als sie ihren Liebling zu sehen bekamen. "Are you ready?", brüllte Leto ins Mikro, dann ging es mit einem Sprung hinab auf die Bühne zu seinen Bandkollegen.

Dass Leto gern die Gefahr sucht, ist bekannt. Erst vor einigen Wochen kletterte der Amerikaner ohne Sicherung und mit Schlappen an den Füßen an einer Hausfassade in New York hoch.

Bei seinem Berlin-Besuch im Juni wurde der 51-Jährige dabei gefilmt, wie er sich an der Außenhülle des Hotel de Rome entlang hangelte.