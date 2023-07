Spice Girls feiern Jubiläum! Gibt es ein Comeback – mit Victoria Beckham?

Wie die britische Zeitung The Sun erfahren haben will, soll die Erfolgsband unter anderem einen Auftritt beim Glastonbury-Festival kommendes Jahr in England planen. Auch Victoria Beckham, die 2012 zum letzten Mal gemeinsam mit ihren Band-Kolleginnen performt hatte, habe für die Tour 2024 "Ideen auf den Tisch" gebracht, heißt es weiter.

Mit Hits wie "Wannabe" oder "Spice Up Your Life" erlangten Geri Halliwell (50), Emma Bunton (47), Victoria Beckham (49), Melanie Brown (48) und Melanie Chisholm (49) Mitte der 90er Jahre Weltbekanntheit und galten als eine der erfolgreichsten und beliebtesten Girlbands ihrer Zeit, ehe sie Anfang der 2000er eine Pause einlegten.

Victoria Beckham (49) stand zum letzten Mal 2012 mit den Spice Girls auf der Bühne. © Ian West/PA Wire/dpa

"Die Gruppe war in Gesprächen, um in Glastonbury als Headliner auftreten zu können, und dies würde zu Victorias 'cooler' Ästhetik passen", so der Insider weiter.



Ob es tatsächlich zur "Posh Spice"-Rückkehr kommen wird, bleibt abzuwarten, denn offiziell bestätigt ist die Fünfer-Reunion noch nicht.



Gegenüber der Daily Mail wies ein Vertrauter aus dem Umfeld der Beckhams die Berichte sogar zurück und erklärte, die Ehefrau von Ex-Fußballstar David Beckham (48) wolle sich auf ihr Mode-Label konzentrieren und werde nicht gemeinsam mit ihren früheren Band-Kolleginnen auf Tour gehen.

Fans dürfen also gespannt bleiben - und zwar nicht nur, was die angeblichen Comeback-Pläne der Gruppe betrifft.



Laut The Sun sollen zudem bereits fertige Ideen für eine TV-Doku mit bislang unveröffentlichtem Filmmaterial über die beliebte Girlgroup in der Schublade liegen, an der sowohl Netflix als auch Apple TV interessiert sein sollen.