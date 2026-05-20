Tränen, Streit und ein unerwartetes Baby: Doku enthüllt neue Geheimnisse der Toten Hosen

Düsseldorf - Mit zwölf Nummer-1-Alben und über 18 Millionen verkaufen Tonträgern gehören die Toten Hosen zu den erfolgreichsten Bands aus Deutschland überhaupt. Anlässlich ihres am 29. Mai erscheinenden letzten Albums "Trink aus, wir müssen gehen!" wurde die Gruppe zwei Jahre lang von Regisseur Eric Friedler (54) begleitet.

Seit 1982 stehen die "Toten Hosen" gemeinsam auf der Bühne (v.l.n.r.): Michael Breitkopf (62), Andreas Meurer (63), Campino (63), Vom Ritchie (61) und Andreas von Holst (61). © SWR/Donata Wenders

Herausgekommen ist der 90-minütige Dokumentarfilm "Die Toten Hosen - Das letzte Album". Der Streifen liefert nicht nur ein ungeschminktes Porträt der Düsseldorfer Band samt einer Zeitreise durch 40 Jahre Musikgeschichte, sondern bringt auch das eine oder andere bislang unbekannte Geheimnis ans Licht.

Dass sich Zuschauer zunächst aber auf jede Menge Emotionen einstellen müssen, wird schon nach nicht einmal einer Minute klar. "Ich fühle keine Euphorie. Ich renne jetzt nicht hier raus und sage: 'Toll, dass das jetzt das Letzte war.' Sondern ich bin betrübt", klagt Frontmann Campino (63) mit brüchiger Stimme direkt zu Beginn des Films. Die Veröffentlichung des letzten "Hosen-Albums" löse schlicht etwas in ihm aus, ergänzt er.

Dabei hatten die Punkrocker einige Zeit, sich auf das nahende Ende ihrer Musikkarrieren einzustellen. Zwei Jahre lang wurden sie von Friedler begleitet. Der Regisseur war hautnah dabei, wie sich Campino, Andreas von Holst (61), Michael Breitkopf (62), Andreas Meurer (63) und Vom Ritchie (61) in einem umgebauten Bauernhof im Münsterland einquartierten, um dort mit Leib- und Magen-Produzent Vincent Sorg (52) an ihrem 16. Studioalbum zu feilen.

Die Einblicke für die Fans sind intim. Sie sind dabei, wie die Musiker jeweils in ihren eigenen kleinen Zimmern auf dem Hof übernachten, wie sie sich morgens Nutella-Brötchen schmieren und sich in verschiedenen Stilrichtungen ausprobieren. Selbst vor einem eigenen Oktoberfest-Song schreckt Campino nicht zurück - auch, wenn der seinen Kollegen ganz und gar nicht gefällt.