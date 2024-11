Überraschung! Marterias Sohn supportet ihn bei letzter Marsimoto-Tour

Rapper Marteria, bürgerlich Marten Laciny (41) und Louis Laciny (17) alias Luzey gehen ab dem 15. November gemeinsam auf Tour. © Screenshot/Instagram/Marteria

Dies verkündete der Rostocker Rapper auf seinem Instagram-Kanal. Bereits in wenigen Tagen beginnt die allerletzte Marsi Tour.

"Erstmal wird es sehr, sehr emotional. Jede Stadt wird etwas Besonderes, weil es eben immer das letzte Mal ist", schrieb Marteria in seinem emotionalen Post. "Wir werden das alles sehr vermissen und ich weiß jetzt schon, wie schwer das wird."

Das Schöne sei jedoch, dass immer, wenn etwas endet, auch etwas Neues beginne. "Mein Sohn Louis wird die ganze Tour den Support spielen. Das macht mich so unfassbar stolz als Papa", so der 41-Jährige und erinnert sich so gleich an seine eigenen frühen Anfänge.

"Ich weiß noch, meine erste Tour, keine Kohle, bei meiner Mama in der Wohnung, und auf einmal kommt eine Nachricht von Jan Delay, ob ich mit auf seine Tour kommen möchte."

Dies seien die wichtigen Momente, die man braucht und die alles verändern können, weiß der Rapper. Jetzt geht auch sein Sprössling diesen Weg und der stolze Vater ist sich sicher: "Auch er wird das niemals vergessen."

Tickets sind für vereinzelte Shows noch verfügbar.