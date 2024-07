Woodstock-Veteran John Fogerty: "Ich habe meine Songs zurück"

Berlin - Mit der US-Rockband Creedence Clearwater Revival schrieb John Fogerty (79) Musikgeschichte. Am Donnerstag trat er in der Uber Arena in Berlin auf. Im Gepäck: seine teils über 50 Jahre alten Songs.

"Ich habe meine Songs zurück", rief er über das ganze Gesicht strahlend in die Menge. Der 79-Jährige bearbeitete sein Brett immer wieder gekonnt voller Spielfreude. Er hüpfte dabei in blauen Denim-Jeans, Halstuch, Boots und seinem typischen Flanellhemd wie ein Schuljunge auf der Bühne.

Fogerty (r.) spielte in Berlin seine CCR-Hits wie "Bad Moon Rising", "Who'll Stop The Rain", "Fortunate Son" und "Proud Mary". © Denis Zielke/TAG24

Auch seinen Antikriegssong "Fortunate Son" den er 1969 zur Zeit des Vietnamkonflikts schrieb, brachte Fogerty zu Gehör. Im September 2020 spielte Ex-Präsident Donald Trump (78) diesen bei Massenveranstaltungen für seinen Wahlkampf. Ein Aufreger! Denn: Trump hatte dafür keine Einwilligung. Bei "Keep On Chooglin" griff der Rocker dann zur Mundharmonika und blies dem Saal den Blues.

Fogerty gilt ohne Zweifel als einflussreichster Musiker der Rockgeschichte. Der "Rolling Stone" zeichnete ihn als einen der 100 größten Gitarristen, 100 größten Songwriter und 100 größten Sänger aus. Zudem wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame, die Songwriters Hall of Fame und die Baseball Hall of Fame aufgenommen.

Nach ziemlich genau anderthalb Stunden war das Konzert unter Applaus zu Ende. Die Stimmung hingegen blieb beim Publikum eher gesetzt, auch wenn es viele Zuschauer bei den Klassikern nicht auf den Plätzen hielt und sie bei "Have You Ever Seen the Rain" - von Fogerty aufgefordert - mit voller Kehle den Refrain schmetterten.

Sie verließen den Saal später mit einem wohligen und nostalgischen Gefühl.