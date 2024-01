Mutter und Kind brutal ermordet? SOKO-Leipzig-Ermittler decken böses Spiel auf

Leipzig - Lydia Wertheim (Julischka Eichel, 43) spaziert durch den Park, als sie plötzlich ein komisches Geräusch hört. Sie schaut nach, doch was sie dort sieht, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Die " SOKO Leipzig "-Ermittler stehen vor einem großen Rätsel.

Panisch rennt Lydia weg und versucht, ihr Handy aus der Tasche zu kramen, als sie Viktor Lipinski (Michael Krabbe, 43) in die Arme läuft. Sie berichtet ihm von einer toten Frau im Gebüsch.

Ihr Mann Hendrick Wertheim (Mohamed Achour, 44) geht ihr nach und fragt sie, was los sei. Lydia flüstert verschreckt: "Die Frau im Park, die hatte ein Baby. Ich hab seine Beinchen gesehen."

Währenddessen wacht Lydia von ihrem Beruhigungsschlaf auf und geht geistesabwesend in ein Zimmer, in dem sich Kindermöbel und Kartons stapeln.

Ein Schicksalsschlag vor einigen Jahren hat das Leben von Hendrick Wertheim (Mohamed Achour) und seiner Frau Lydia aus der Bahn geworfen. © ZDF/Uwe Frauendorf

Als Kim und Moritz Jans ehemaligen Kollegen Johannes Porath (Martin Reik, 54) besuchen, erzählt dieser, dass seine Tochter ihm eigentlich im Haushalt helfe.



Doch seit einer Woche sei sie nicht mehr zu erreichen. "Ich hab 1000 Mal versucht, sie anzurufen, doch es geht keiner ran."

Als dann im Gespräch auch noch herauskommt, dass sie ein Kind erwartet, sind die Ermittler, welche noch nichts von Lydias Aussage wissen, erst mal beruhigt.

Was es mit der Verbindung auf sich hat und warum plötzlich Viktor Lipinski in den Fokus des Teams gerät, das erfahrt ihr am heutigen Freitag um 20.15 Uhr im ZDF.

Wer so lange nicht mehr warten möchte, kann diese und weitere Folgen bereits jetzt in der ZDF-Mediathek ansehen.