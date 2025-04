Nach Fremdgeh-Vorwürfen: Morddrohungen gegen Ex-Freundin von "Tanzverbot"

Lola hat es nach dem jüngsten Video ihres Ex-Freunds "Tanzverbot" nicht leicht. © Screenshot/Instagram/@quitelola

Am vergangenen Wochenende sorgte der 28-Jährige mit seinem YouTube-Video für mächtig Wirbel in den sozialen Medien. Sichtlich geknickt erzählte er seinen Fans, wie schlecht es derzeit um seine mentale Gesundheit stehe und wie sehr er in der Beziehung mit seiner Ex gelitten habe.

Laut Tanzverbot, mit bürgerlichem Namen Kilian Roberto Heinrich, soll Lola (im Netz als "Quite Lola" unterwegs) während der Beziehung fremdgegangen sein und ihn mit seinem ehemaligen Streaming-Kollegen Adam Wolke (bekannt als "SkylineTV") betrogen haben.

Nachdem Wolke die Vorwürfe bereits vehement abgestritten hatte, meldete sich nun auch Lola selbst zu Wort und berichtete von ihren schockierenden Erlebnissen seit Veröffentlichung von Tanzverbots Video.

"Ich habe ein paar Tage gebraucht, um meine Gedanken zu sammeln und mich zu ordnen. Ihr könnt bestimmt verstehen, dass die Tausenden Hassnachrichten und Morddrohungen, die ich bekomme, mir sehr zu schaffen machen", teilte sie ihren rund 37.000 Followern in ihrer Instagram-Story am Donnerstagabend mit.

Eigentlich habe Lola sich mit einer Videobotschaft zu Wort melden wollen, aber die aktuelle Situation um ihre Person belaste sie zu sehr: "Ich schaffe es einfach nicht."