Nach Jahren im Geschäft: Vater von Heidi Klum schließt Modelagentur

Model Heidi Klum (52) und ihr Vater Günther (80) bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2015.

Das teilte die Agentur Oneeins Fab Management mit Sitz im nordrhein-westfälischen Odenthal auf ihrer Internetseite mit.

"Nach vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren ist für uns der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen", hieß es in der Erklärung. Die Vermittlung werde "zum Jahr 2026" eingestellt. Nähere Angaben gab es zunächst nicht, mehrere Medien berichteten.

Günther Klum war lange nicht nur als Manager für seine berühmte Tochter tätig, sondern hatte auch die Gewinnerinnen der Castingshow "Germany's Next Topmodel" unter Vertrag.

Ein Modelvertrag mit der Agentur gehörte jahrelang zur Siegprämie für die Nachwuchsmodels. Seit der 16. Staffel, die 2021 ausgestrahlt wurde, bekamen die Models allerdings andere Verträge und wurden nicht mehr von Günther Klum betreut.