Sein Agent war der "schrullige" James Bond: Schriftsteller Len Deighton ist gestorben

London (England) - "Ipcress - streng geheim" und zahlreiche weitere Romane machten ihn zum Meister des britischen Agententhrillers - nun ist Len Deighton im Alter von 97 Jahren gestorben. Seine Literaturagentur bestätigte dem Sender BBC und der britischen Nachrichtenagentur PA am Dienstag seinen Tod. Die Ursache wurde nicht genannt. Der Zeitung "The Times" zufolge starb Deighton am 15. März.

Neben seinem Faible für spannende Agentenromane und packende Thriller hatte Len Deighton (M.) auch Faible für das Kochen - insbesondere für die französische Küche. (Archivbild) © Sean Dempsey/PA Wire/dpa

39 Bücher hinterlässt er, darunter mehrere historische Werke über den Zweiten Weltkrieg und eine weitere Spionageroman-Reihe. Als Autor von Kochbüchern trug er britischen Medien zufolge zudem dazu bei, die französische Küche den Briten näherzubringen. Als Illustrator gestaltete er darüber hinaus mehr als 200 Buchcover.

Sein Debütroman "The Ipcress File" aus dem Jahr 1962 blieb Deightons berühmtestes Werk. Es war der Auftakt einer ganzen Reihe für seine Agenten-Figur, die erst mit der Verfilmung von 1965 ihren Namen Harry Palmer erhielt - und die Gestalt des Schauspielers Michael Caine, für den es eine seiner markantesten Rollen wurde.

Caine als Palmer sei zu einem Symbol der Epoche geworden, schrieb die "Times" am Dienstag. Deightons Romane hätten vom Zeitgeist profitiert, der schon durch Ian Flemings bestehende James-Bond-Reihe geprägt war.

Deightons Werk sei eher ein Kontrast dazu gewesen - aus der Arbeiterklasse, gegen das Establishment, mitunter schrullig, aber insgesamt substanzieller, fasst die Zeitung das Nebeneinander im britischen Spionageroman-Zeitalter zusammen.