"The Voice"-Abschied nach 14 Jahren: Thore Schölermann macht Schluss mit TV
München - Überraschung bei Moderator Thore Schölermann: Der 41-Jährige wirft bei der TV-Gesangsshow "The Voice" hin.
Das sagte der 41-Jährige im Gespräch mit der "Bild". Es ist sein dritter großer Abschied nach den Formaten "taff" und "The Voice: Kids".
Die Produktionszeiten seien sehr intensiv heißt es als Begründung. Der Moderator ist nicht nur Familienvater, sondern hat kürzlich auch drei McDonald’s-Filialen mit gut 120 Mitarbeitern übernommen.
"Es war ein Traumjob. Ich bin dem Sender und den Menschen dankbar und ich habe bei der Entscheidung auch das ein oder andere Tränchen vergossen", gestand Schölermann in dem Interview.
14 Jahre lang blieb der gebürtige Nordrhein-Westfale dem gesanglichen TV-Wettkampf treu. Nun warten neue Herausforderungen auf ihn.
Er vergleicht seinen (vorläufigen?) TV-Abschied mit einer guten Party, auf der man viel Spaß hat, aber weiß, dass man langsam gehen sollte. Jetzt sei ein passender Zeitpunkt gekommen, denkt er.
"Staying Alive" als vorerst letzter Moderations-Job
Eine gute Nachricht bleibt seinen Fans: Es ist keine von-Jetzt-auf-Gleich-Verabschiedung. Denn zwei bereits aufgezeichnete Sendungen "Staying Alive" wird es mit dem 41-Jährigen noch geben.
Diese laufen am 25. April und am 2. Mai jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben und zeitgleich auch auf Abruf auf Joyn.
Die Idee hinter dieser Musik-Show: Lebende Musiker treten in Duetten mit verstorbenen Ikonen auf. Aber anders als man jetzt erwartet.
So wird nämlich nicht ein aktueller Sänger mit – sagen wir als Beispiel – Michael Jackson "Billie Jean" singen. Es läuft genau andersherum.
"Die 'No Angels' singen gemeinsam mit Elvis Presley ihren Hit 'Daylight in Your Eyes'. Sasha (54) und Amy Winehouse stimmen zusammen "I feel lonely" an. Samu Haber (49) und Freddie Mercury schmettern 'Fairytale gone bad' im Duett", erklärte der Sender am Mittwoch.
Dabei sollen Künstliche Intelligenz und Hologramme diese "einzigartigen Live-Performances" möglich machen – und das Publikum entscheidet, wer es am besten gemacht hat.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa