"The Voice"-Abschied nach 14 Jahren: Thore Schölermann macht Schluss mit TV

München - Überraschung bei Moderator Thore Schölermann : Der 41-Jährige wirft bei der TV-Gesangsshow " The Voice " hin.

Thore Schölermann (41) will künftig seine Zeit in Familie und seine drei McDonald’s-Filialen stecken. (Archiv) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Das sagte der 41-Jährige im Gespräch mit der "Bild". Es ist sein dritter großer Abschied nach den Formaten "taff" und "The Voice: Kids".

Die Produktionszeiten seien sehr intensiv heißt es als Begründung. Der Moderator ist nicht nur Familienvater, sondern hat kürzlich auch drei McDonald’s-Filialen mit gut 120 Mitarbeitern übernommen.

"Es war ein Traumjob. Ich bin dem Sender und den Menschen dankbar und ich habe bei der Entscheidung auch das ein oder andere Tränchen vergossen", gestand Schölermann in dem Interview.

14 Jahre lang blieb der gebürtige Nordrhein-Westfale dem gesanglichen TV-Wettkampf treu. Nun warten neue Herausforderungen auf ihn.

Er vergleicht seinen (vorläufigen?) TV-Abschied mit einer guten Party, auf der man viel Spaß hat, aber weiß, dass man langsam gehen sollte. Jetzt sei ein passender Zeitpunkt gekommen, denkt er.