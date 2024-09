Nach Liebes-Aus mit Can Kaplan: Walentina Doronina zeigt ihren neuen Freund

Sogar von Gewaltvorwürfen und einem Einbruch des 27-Jährigen in die Wohnung seiner Ex-Freundin war zwischenzeitlich die Rede. Offiziell bestätigt wurden die schweren Vorwürfe gegen den Unternehmer aber nicht.

Der Profiboxer und Inhaber eines Fitnessstudios soll schon vor Monaten das Herz der TV-Bekanntschaft erobert haben. Erst im Juni hatte die sich von ihrem Verlobten und Langzeit-Freund Can Kaplan getrennt.

Viele Wochen wurde gemunkelt, spekuliert und getuschelt - all das gehört der Vergangenheit an.

Mit dem Boxer schwebt die TV-Blondine aktuell im siebten Himmel. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Walentina Doronina

Mit ihrem Kevin soll aber alles anders sein! Via Instagram teilte die ehemalige "Promi Big Brother"-Unruhestifterin zuletzt traumhafte Urlaubsfotos und spontane Momentaufnahmen mit ihrem Kevin.

"Every story has a beginning - the original Neapel recap" (dt.: jede Geschichte hat einen Anfang - die ursprüngliche Zusammenfassung von Nepal), schreibt Walentina zu ihrer Auswahl.

Eine Leidenschaft teilen ihr Neuer und Verflossener allerdings: die Liebe zum Boxen. Auch Kevin ist dem Boxsport verfallen, steigt beim Kickboxen in den Squared Circle.

Zuletzt hatte "Wale" mit heftigen Attacken gegen Erzfeindin Emmy Russ (25) für Aufsehen gesorgt. Die hatte Walentina monatelang vorgeworfen Ex-Freund Can regelmäßig fremdgegangen zu sein.

Bis heute ist das Tischtuch zwischen den beiden TV-Blondinen deshalb zerschnitten! Kann womöglich Herzensmensch Kevin künftig für Frieden sorgen?