Kurz nach Trennung von Can Kaplan: Ist Walentina Doronina wieder frisch verliebt?

Essen - Einen Monat nach der Trennung von Can Kaplan (27) soll sich Walentina Doronina (24) offenbar schon den nächsten Mann gekrallt haben. Ist die Unternehmer-Ex schon tatsächlich wieder in festen Händen?

Realitystar Walentina Doronina setzt sich auf Instagram gerne in Szene und zeigt sich von ihrer verführerischen Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Walentina Doronina

Erst Mitte/Ende Juni hatte die ehemalige Kandidatin von "Promi Big Brother" Nägel mit Köpfen gemacht, die Trennung von ihrem langjährigen Schatz endgültig offiziell gemacht.

In der Folge leisteten sich beide einen verbitterten Social-Media-Zoff, die 24-Jährige sprach sogar von einem mutmaßlichen Einbruch von Can in ihre Wohnung.

Inzwischen soll das alles aber offenbar längst der Vergangenheit angehören - denn einem Bericht von Promiflash zufolge soll sich (Kra-)Walentina an den Hals von Kevin Saszik geworfen haben.

Kevin, wer? Der schöne Unbekannte soll laut seines Instagram-Profils großer Sportliebhaber und zugleich noch professioneller Boxer sein.

Kurios: Auch Ex-Freund Can tauchte zwischenzeitlich in die große Welt des Boxsports ein, leistete sich beim "Fame Fighting" einen ordentlichen Kampf mit Erzfeind Gigi Birofio (25).