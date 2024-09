Nach Liebes-Outing mit ihrem Kevin: Walentina Doronina lässt nächste Bombe platzen

Kurios: Schon Can Kaplan, Ex-Freund von Walentina Doronina, stieg beim "Fame Fighting" schon in den Ring. © IMAGO / Panama Pictures

Gerade einmal vor knapp einer Woche hatte die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Unruhestifterin verraten, ihr Herz an Boxer Kevin Saszik verloren zu haben.

Zusammen verbrachte sie mit ihrer neuen Flamme bereits einige Stunden in Nepal, um das frische Glück gleich auf die Probe zu stellen.

Das wird die 24-Jährige auch Anfang November! Denn: Wale ist eine der Teilnehmerinnen bei "Fame Fighting". Das gab die Ex von Can Kaplan am Dienstagabend selbst bekannt.

"Ich kann es endlich verkünden: Ich bin dieses Jahr bei 'Fame Fighting' dabei. (...) Ich freue mich riesig, habe den besten Trainer und die beste Unterstützung", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Ihre Gegnerin? Unbekannt! Dabei hatte sie sich vor einigen Wochen mit TV-Konkurrentin Emmy Russ (25) gefetzt.