Nach Millionen-Renovierung: Premiere im Hansa-Theater inspiriert Udo Lindenberg

Hamburg - Mit einer augenzwinkernd "ausverschenkten" Premiere – exklusiv für geladene Gäste – ist das traditionsreiche Hansa-Theater in Hamburg am Donnerstagabend in die Spielzeit 2025/26 gestartet. Bis zum 8. März öffnet sich der Vorhang nun wieder für ein fesselndes, internationales Varieté-Programm mit acht unterschiedlichen Acts und immer wechselnden Gastgebern.

Die Intendanten Ulrich Waller (r.) und Thomas Collien im frisch renovierten Theatersaal. © Jürgen Joost

Für die Intendanten Ulrich Waller und Thomas Collien war es eine Wohltat, "dass die Hamburger das Theater jetzt nach den drei wirklich harten Monaten wiedersehen können."

Rund 1,2 Millionen Euro wurden vom Bund und der Stadt Hamburg investiert, um das denkmalgeschützte Theater technisch zu modernisieren und fit für die Zukunft zu machen. "Ich nenne es bewusst Ertüchtigung, denn Renovierung klingt immer so, als müsste man etwas völlig Neues erwarten", so Waller im TAG24-Gespräch.

"Das erlaubt der Denkmalschutz ja sowieso nicht. Aber das Haus ist jetzt so hergerichtet, dass man hier auch in 20 Jahren noch Varieté machen kann."

Der Wunsch für die neue Saison? "Sehr zufriedene Zuschauer – und viele davon", so Collien lachend. Und am besten auch viele jüngere: "Natürlich ist das Hansa eine traditionelle Sache, aber wenn hier drei oder vier Generationen gemeinsam hingehen, dann sind wir glücklich."

Die beiden versuchen jedes Jahr aufs Neue mit dem richtigen Mix aus "Internationalität, verschiedene Genres, Poesie, Unterhaltung – und vor allem Qualität" ein Programm "für alle" auf die Beine zu stellen. Neu dabei in dieser Saison ist Charlotte O’Sullivan, Zirkuskünstlerin aus Toronto, die an ihren eigenen Haaren statt an einem Seil hängt. "Eine spektakuläre Nummer gleich zu Beginn", freut sich Collien.

Sein persönlicher Favorit sind jedoch die äthiopische Luftakrobatik-Gruppe "Black Eagles". Dieser Meinung schloss sich auch Star-Gast Udo Lindenberg (79) an. Kurz nach der Premiere scherzte der Kult-Sänger gegenüber TAG24: "Die Nummer hat mich für meine nächste Show inspiriert. Das wäre was, wenn wir losfliegen". Und weiter: "Der Abend war wunderbar. Ich finde immer toll, was Ulli Waller und Thomas Collien zusammenstellen."