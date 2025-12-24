Weihnachtsfilme am Heiligabend: Alle Highlights im Überblick
Deutschland - Um den Weihnachtsstress ein wenig hinter sich zu lassen, sind gemütliche Filme genau das Richtige – wir verraten Euch, wann und wo am Heiligabend welche Highlights warten.
Ab Mittag
- "Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer", 12.10 Uhr, SAT.1: Bei dem süßen Animationsfilm geht es um einen Yeti, der in einem verborgenen Dorf wohnt und unverhofft auf einen Menschen trifft ... was seine Welt ziemlich auf den Kopf stellt.
- "Die Familie Stone - Verloben verboten!", 12.15 Uhr, VOX: Ein Paar verbringt ein ziemlich verrücktes Familienfest bei der Familie Stone, wobei viele Spannungen in der Luft liegen - für viele lustige Momente wird trotzdem gesorgt.
- "Weihnachten bei den Hoppenstedts", 14.20 Uhr, ARD: Der alte Filmklassiker zeigt das Weihnachtsfest einer bürgerlichen Familie, begleitet von Missverständnissen, Streitereien und dem ein oder anderen befremdlichen Familienmitglied.
- "Last Christmas", 14.55 Uhr, RTL: Die vorhersehbare, aber herzerwärmende Romanze handelt von einer Frau, die nach schwierigen Zeiten ihr Herz erneut öffnet und durch eine besondere Begegnung den Sinn des Lebens wiederfindet.
- "Schöne Bescherung", 16.50 Uhr, RTL: Ein Familienvater plant ein perfektes Weihnachtsfest - dieses endet durch Pannen, Stress und familiären Tumult im großen Chaos.
- "Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung", 17.55 Uhr, RTL: Der Weihnachtsmann benötigt schnellstmöglich eine Frau, um seinen Weihnachtsmann-Status nicht zu verlieren - parallel treibt ein Doppelgänger am Nordpol sein Unwesen.
Gemütlicher Abend mit diesen Highlights
- "Sissi", 20.15 Uhr, RTL: Der junge Freigeist Elisabeth "Sissi" wird unerwartet die neue Kaiserin von Österreich und muss sich nun zwischen Liebe, Pflichten und Hof-Ritualen neu einordnen.
- "Kevin - Allein zu Haus", 20.15 Uhr, SAT.1: Kevin wird von seiner Familie versehentlich zu Hause zurückgelassen – und muss nun sein Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen.
- "Die Feuerzangenbowle", 21.45 Uhr, ARD: Ein erfolgreicher Schriftsteller möchte aus lauter Neugier seine Schulzeit noch einmal erleben und verkleidet sich als Schüler - dabei spielt er seinen Mitmenschen zahlreiche Streiche.
- "Sissi - Die junge Kaiserin", 22.10 Uhr, RTL: Sissi gibt nach der Hochzeit mit dem Kaiser ihr Bestes, um sich dem neuen Hofleben anzupassen und die Liebe zu ihrem Gatten aufrechtzuerhalten.
- "Der Grinch", 22.15 Uhr, SAT.1: Eine grüne Kreatur möchte Weihnachten stehlen, doch der einstige Bösewicht lernt durch die Liebe und Freundschaft der Menschen, was das Fest tatsächlich bedeutet.
Neben dem beliebten Weihnachts-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" laufen weitere Weihnachtsfilme für Groß und Klein - TAG24 wünscht viel Spaß und ein besinnliches Fest.
Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance / obs; ullstein bild; © 1990 Twentieth Century Fox Fi