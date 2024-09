Nach Pleite-Drama und Auto-Chaos: Peggy Jerofke und Steff Jerkel feiern Meilenstein

Cala Rajada (Spanien) - Trotz einiger Herausforderungen in der jüngeren Vergangenheit haben die TV-Auswanderer Peggy Jerofke (47) und ihr Verlobter Steff Jerkel (55) in dieser Woche einen ganz großen Grund zur Freude.

"Sie hat schon eine Menge Stoff", berichtet Gastronomin Peggy am Dienstagmittag vom prall gefüllten Stundenplan ihres Nachwuchses.

Nicht alles lief in diesem Sommer glatt für die bekannten "Goodbye Deutschland"-Stars. Erst Anfang Juli hatten sich Unbekannte an den Autos des künftigen Ehepaares vergangen, für heftige Schäden gesorgt und sogar Morddrohungen hinterlassen.

Seit einer Woche geht Tochter Josephine in die Schule. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Trotz der großen Freude über den ganz besonderen Meilenstein muss sich die Ex-Kandidatin von "Kampf der Realitystars" in den letzten Wochen der Mallorca-Saison ordentlich strecken, um Privatleben und Berufliches unter einen Hut zu bekommen.

Schon in sechs Wochen schließt die 47-Jährige dann ihr "Tiki Beach" im Partyort Cala Rajada - bis dahin scheint sie aber noch ordentlich eingespannt. "Kann es gar nicht glauben. Nur noch sechs Wochen bis zum Saisonende und wir gehen immer noch steil", freut sich Peggy in ihrer Instagram-Story.

Ab sofort dürfte sich ihr Alltag aber gewaltig auf links drehen und verändern. "Ich bin gespannt, wie es wird mit den Hausaufgaben. Bei Mathe bin ich bis zum Dreisatz dabei, dann muss Steff übernehmen."

Apropos Steff: Ihr Verlobter hatte ebenfalls Grund zur Freude. Zum Start in die neue Woche feierte der Auswanderer mit ein paar Freunden seinen 55. Geburtstag. "Er mag das nicht so, wenn das in die Öffentlichkeit kommt, dass er wieder ein Jahr älter geworden ist", erklärt Peggy grinsend.