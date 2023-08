Nach Wacken-Choas: Ticketverkauf für 2024 startet, doch Fans sind enttäuscht

Am Dienstag kurz vor dem verhängten Einlassstopp war die Stimmung unter den Fans noch ausgelassen. TAG24 traf viele von ihnen am Hamburger Flughafen. Inzwischen hat sich bei vielen Frust breit gemacht. © Madita Eggers/TAG24

Während sich viele internationale Fans noch auf dem Heimweg befinden, startet schon am heutigen Sonntag der Ticketverkauf für Wacken 2024.

Als Headliner bestätigt sind schon jetzt die "Scorpions", "In Extremo" und "Amon Amarth". Die Vorfreude der Metalheads hält sich allerdings noch in Grenzen, die Erlebnisse der vergangenen Tage stecken noch zu tief in den Knochen.

"Ich hätte mir an eurer Stelle erst einmal Zeit genommen, dieses Desaster aufzuarbeiten und vielleicht die Zuschauerzahlen zu reduzieren. Wer sagt denn, dass nächstes Jahr nicht doppelt so viel Regen fällt?", schreibt beispielsweise ein User in der Kommentarspalte unter dem Ankündigungspost in den sozialen Medien.

"Ich bezweifle, dass große Schritte unternommen werden, um die Plätze wetterfest zu machen. Sehr fragwürdig das Ganze!" Ein paar schwören dem Wacken sogar komplett ab – teilweise nach jahrelanger Treue – und wieder andere nehmen es mit Humor und fragen scherzhaft nach einer zusätzlichen "Wacken-Ausladungsversicherung".