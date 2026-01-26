Nacht- und Nebelaktion: Sydney Sweeney hängt ihre Unterwäsche an Wahrzeichen

Los Angeles - Um Werbung für ihre Unterwäsche zu betreiben, hat sich Hollywood-Sternchen Sydney Sweeney (28) möglicherweise in rechtliche Schwierigkeiten gebracht.

Schauspielerin Sydney Sweeney (28) hat sich eine gewagte Aktion einfallen lassen, um Werbung für ihre neue Lingerie-Marke "SYRN" zu betreiben. (Archivbild) © Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP/dpa

Die attraktive Blondine, die derzeit als Hauptrolle der Buchverfilmung "The Housemaid" im Kino für Furore sorgt, hat unter dem Namen "SYRN" jüngst eine Lingerie-Marke ins Leben gerufen. Niemand geringeres als Amazon-Chef Jeff Bezos (62) hatte Sweeney dabei finanziell unterstützt.

Abseits eines leeren Instagram-Profils und einer Website, auf der die Schauspielerin in Dessous den 28. Januar als Datum mit einem Lippenstift an einen Spiegel im Badezimmer kritzelt, war bisher wenig über Sweeneys neue Geschäftsidee bekannt.

Ihre neueste Aktion änderte dies jedoch schlagartig: Dem US-Magazin "TMZ" liegen exklusive Videoaufnahmen vor, die zeigen, wie die "Euphoria"-Schauspielerin im Zuge einer Nacht- und Nebelaktion mehrere BHs an den weltberühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles hängt.

Im Stile eines Klammeräffchens hängt sie dabei an den übergroßen Buchstaben des Wahrzeichens. Die BHs hatte sie zuvor zu einer langen Kette verknotet.