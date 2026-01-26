Nacht- und Nebelaktion: Sydney Sweeney hängt ihre Unterwäsche an Wahrzeichen
Los Angeles - Um Werbung für ihre Unterwäsche zu betreiben, hat sich Hollywood-Sternchen Sydney Sweeney (28) möglicherweise in rechtliche Schwierigkeiten gebracht.
Die attraktive Blondine, die derzeit als Hauptrolle der Buchverfilmung "The Housemaid" im Kino für Furore sorgt, hat unter dem Namen "SYRN" jüngst eine Lingerie-Marke ins Leben gerufen. Niemand geringeres als Amazon-Chef Jeff Bezos (62) hatte Sweeney dabei finanziell unterstützt.
Abseits eines leeren Instagram-Profils und einer Website, auf der die Schauspielerin in Dessous den 28. Januar als Datum mit einem Lippenstift an einen Spiegel im Badezimmer kritzelt, war bisher wenig über Sweeneys neue Geschäftsidee bekannt.
Ihre neueste Aktion änderte dies jedoch schlagartig: Dem US-Magazin "TMZ" liegen exklusive Videoaufnahmen vor, die zeigen, wie die "Euphoria"-Schauspielerin im Zuge einer Nacht- und Nebelaktion mehrere BHs an den weltberühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles hängt.
Im Stile eines Klammeräffchens hängt sie dabei an den übergroßen Buchstaben des Wahrzeichens. Die BHs hatte sie zuvor zu einer langen Kette verknotet.
Marketing-Gag mit rechtlichen Konsequenzen
Für diesen Marketing-Gag drohen der 28-Jährigen nun offenbar rechtliche Konsequenzen. Die Handelskammer von Hollywood, Eigentümer des Hollywood-Zeichens, erklärten gegenüber dem Magazin, dass Sweeney und ihre Gefolgschaft keine erforderliche Genehmigung für ihre Aktion gehabt hätten. Ob daher Anzeige gegen die Hollywood-Schönheit erstattet wird, hätten die Eigentümer jedoch offen gelassen.
Dem Bericht zufolge seien die meisten BHs nach dem Videodreh wieder entfernt worden, jedoch habe Sweeney "vier oder fünf" Exemplare zurückgelassen - möglicherweise der Startschuss für eine schlüpfrige Schnitzeljagd.
Titelfoto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP/dpa