Nackt Geschirrspülen: Ex-Sommerhaus-Paar postet Rollenspiel im Netz

Natürlich nur für die Hausarbeiten, auch wenn Abwaschen und Staubsaugen jetzt nicht gerade zu seinen Stärken zählen würden. "Aber es sieht gut aus dabei", so die 40-Jährige weiter. In Sachen Leidenschaft scheint es bei den beiden auch nach über 20 Jahren Beziehung sehr gut zu laufen.

Woraufhin sie antwortet: "Staubsaugen wäre ganz gut, danke!" Und in den Kommentaren fügt Katharina Dürr noch hinzu, dass sie ihren Mann gerne mal ausleihe.

In dem besagten Reel der ehemaligen " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmer kommt Stephen Dürr gerade aus der Küche - nackt und sein gerade erst verheilter Penis nur mit einem Geschirrhandtuch bedeckt. Dabei fragt er seine Frau, die hinter der Kamera sitzt: "Frau Dürr, ich bin jetzt mit dem Geschirr. Was soll ich jetzt machen?"

Seit 2009 sind Stephen und Katharina Dürr (40) verheiratet, zusammen haben sie Zwillingstöchter. © Screenshot/Instagram/katharina_duerr_

Wenn er nicht gerade nackt in der Küche steht, versucht sich Dürr jetzt auf den Party-Bühnen dieser Stadt.

Vor drei Tagen hat der Schauspieler seinen ersten eigenen Song "Geile Leute" herausgebracht, der ja zumindest im zweideutigen Sinne auch zu seinen Donnerstag-Sessions mit seiner Ehefrau passt.

Die Idee, Partysänger zu sein, habe schon länger in seinem Kopf herumgeschwirrt, wie Dürr in einem früheren Post auf Instagram schreibt.

"Zu Hause darf ich es nicht mehr, ich sei zu laut und zu albern, sagt meine Familie. Also musste ich raus", so der 49-Jährige. Und was eignet sich als Hamburger besser, als sein "Können" direkt auf der Hamburger Reeperbahn unter Beweis zu stellen?

Obwohl hier nicht das musikalische Talent, sondern eher der Spaß im Fokus stehen soll, so Dürr. Premiere feierte das Lied vor drei Tagen im Club "Kiez Alm Hamburg".