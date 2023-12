Stephen Dürr bricht sich bei Sex-Unfall mit Frau Katharina den Penis!

Schauspieler Stephen Dürr (49) hat sich beim Liebesspiel mit Frau Katharina (40) den Penis gebrochen. © Instagram/katharina_duerr_

Gegenüber BILD erklärte der gebürtige Hamburger: "Es geschah am Dienstagmittag, als wir ein bisschen Zeit für uns hatten. Mich durchfuhr da in meinem besten Teil ein furchtbarer Schmerz."

Sein Penis sei in der Bewegung abgeknickt, seiner Frau und ihm sofort klar gewesen, dass "etwas nicht in Ordnung" sei, so der 49-Jährige. "Es war sozusagen ein Reitunfall. Peng!", verdeutlichte der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer.

Der Umfang seines besten Stücks habe sich daraufhin fast verdreifacht, unterstrich Stephen, der zudem ergänzte: "Er ist noch jetzt knallrot und schmerzt, ist irre empfindlich."

Dennoch habe er sich zunächst gescheut, zum Arzt zu gehen. "Ich habe mich erst einmal im Internet schlau gemacht und die Stelle gekühlt. Am nächsten Tag hatte ich aber doch Sorge und bin zum Urologen", erläuterte der TV-Star.

Dort habe er schließlich die Diagnose Penisbruch bekommen - wobei es sich laut Krankenhaus.de eigentlich gar nicht um einen Bruch, sondern um einen Riss des Schwellkörpers oder des umliegenden Bindegewebes handelt.