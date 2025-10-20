Nele Wüstenberg spricht über Mutterrolle: "Ich komme auch an meine Grenzen"

Hamburg - Seit etwas mehr als fünf Wochen ist Nele Wüstenberg (31) Mutter. Auf Instagram spricht sie nun offen über die schönen, aber auch herausfordernden Seiten des Mama-Seins.

Nele Wüstenberg (31) teilt schöne und herausfordernde Momente des Mutter-Seins auf Instagram. © Bildmontage:Instagram/nelipies

Auf den Fotos ist Nele Wüstenberg inmitten von braunen Herbstblättern auf einem Hamburger Bürgersteig zu sehen. In dazu passenden Erdtönen gekleidet küsst sie ihr Baby liebevoll auf den Kopf.

Die Ex-Bachelor-Kandidatin teilt mehrere Schnappschüsse von ihrer Kleinen mit Papa Chris Curtis (Fitnesscoach) und sich selbst auf Instagram.

In ihrer Bildunterschrift geht sie dabei auf Nachrichten ihrer Follower ein: "Bei dir sieht immer alles so leicht aus... oder du bist immer so entspannt."

Solche Mitteilungen lese sie fast täglich und grundsätzlich sei sie auch ein entspannter Mensch, erklärt die 31-Jährige. "Aber auch ich komme natürlich mal an meine Grenzen... Denn wie krass ist es eigentlich, Mutter zu sein?", fragt sie auf Instagram.

Anschließend lässt sie ihre Follower an ihren Gedanken zum Thema Mutterrolle teilhaben: "Ich wachse immer noch von Tag zu Tag in meine neue Rolle und denke mir oft: Mache ich alles richtig?"