Neuer Freund? Linda Zervakis mit überraschender Beichte: "Da geht was"

Hamburg - Seit 2012 ist Ex-" Tagesschau "-Sprecherin Linda Zervakis (50) mit ihrem Mann verheiratet, der als NDR-Journalist tätig ist. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder und leben in Hamburg . Doch schlägt das Herz der Moderatorin nun für einen anderen?

Linda Zervakis (50) war bei "DAS! Rote Sofa" zu Gast und erzählt von ihrem neuen Projekt. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Am Samstag war die Journalistin zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Gleich zu Beginn der Talkshow möchte Moderatorin Bettina Tietjen (65) von der 50-Jährigen wissen: "Jetzt müssen wir über deinen neuen Freund sprechen. Bitte klär uns auf."

"Ja, Elmo und ich haben etwas miteinander", beichtet Zervakis und spielt auf die pelzige, rote Muppet-Figur aus der Kinderfernsehserie "Sesamstraße" an. "Da geht was. Er ist ein ganz lieber Herzensfreund", so die Moderatorin mit einem Augenzwinkern.

Zum Hintergrund: "Elmo hat jetzt einen Podcast ab Dezember und hat mich eingeladen", so die 50-Jährige. Doch obwohl Elmo Teil einer Kinderserie ist, sei der Podcast nicht nur für die Kleinen. Nach Angaben von Zervakis sei der Podcast auch für Erwachsene unterhaltsam.

Worüber Elmo und die Journalistin in der Folge sprechen? "Über alles", so Zervakis. "Es ging um Mut, um Neid, Leidenschaft." Wie genau der Podcast heißt, sagt die 50-Jährige nicht.

"Und dann hast du dich sofort in Elmo verliebt?", möchte Tietjen schließlich von der Moderatorin wissen. "Ich war ja schon mal bei Elmo in der Sesamstraße und da war ich auch schon schwer in love. Und jetzt habe ich mich sehr gefreut, ihn wiederzutreffen", beichtet Zervakis mit einem Lächeln im Gesicht.