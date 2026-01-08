"Disneyland für Betrunkene": Mallorca-Musical feiert Premiere
Von Jonas-Erik Schmidt
Duisburg - Pott statt Palma, Bühne statt Strand: Während draußen Winter herrscht, feiert am Donnerstagabend (19 Uhr) das Mallorca-Musical "Malle Olé!" seine Weltpremiere in Duisburg.
In der schillernden Produktion soll die berüchtigte Party-Musik vom Ballermann mit einer Geschichte voller Herzschmerz und Humor verschmelzen. Viele Songs sind bekannt, einige wurden aber auch neu komponiert.
Ort der Aufführung ist das schmucke Theater am Marientor. Geplant ist auch ein roter Teppich mit Star-Gästen.
Die Geschichte von "Malle Olé - Das Musical, das ballert!" dreht sich um eine Frau mit dem Namen Laura, die mit Freundinnen auf der Urlaubsinsel landet - auch, um etwas Abstand zu ihrem Ex Alex zu gewinnen.
Auf der Reise trifft sie auf Victor, der von den Musical-Machern als "Protz-Millionär" tituliert wird. Er wirft nicht nur ein Auge auf Laura, sondern verfolgt auch noch einen geheimen Plan: Er will das Party-Volk auf Mallorca vertreiben, um dröge Hotels zu errichten.
Eine Idee von ihm ist es, den Touristen den Alkoholzufluss abzudrehen - in der Logik des Malle-Universums der größtmögliche Tabubruch.
Markenbotschafter Lorenz Büffel: "Disneyland für Betrunkene"
Der Plot lässt erahnen, dass sich das Musical nicht scheuen wird, diverse Malle-Klischees aufzurufen, vom Alkohol bis zu flüchtigen Romanzen.
Insgesamt gehe es aber auch darum, ein wohliges Gefühl zu vermitteln, das man mit Mallorca verbinde, erklärte Executive Producer Sven-Oliver Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Viele da draußen denken, dass es um saufen, kotzen und lallen geht, aber nein: Es geht um Gemeinschaft."
Jenseits dessen dürfte die Produktion vor allem mit ihrer Song-Auswahl überzeugen, die gespickt ist mit Party-Liedern - darunter "Mama Laudaaa" (Almklausi), "Layla" (DJ Robin und Schürze), "Schatzi schenk mir ein Foto" (Mickie Krause) und "20 Zentimeter" (Möhre).
Nach dem Schlussapplaus soll die Party auch noch nicht vorbei sein - es sind große Aftershow-Partys geplant. Bekannte Partyschlager-Sänger sollen auch immer wieder Gastauftritte in der Show bekommen - unangekündigt für das Publikum, sozusagen als Überraschungseffekt.
Als sogenannter Markenbotschafter wurde Sänger Lorenz Büffel ("Johnny Däpp") engagiert. Er sprach bei der Vorstellung des Projekts von einem "Disneyland für Betrunkene".
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa