"Disneyland für Betrunkene": Mallorca-Musical feiert Premiere

Duisburg - Pott statt Palma, Bühne statt Strand: Während draußen Winter herrscht, feiert am Donnerstagabend (19 Uhr) das Mallorca -Musical "Malle Olé!" seine Weltpremiere in Duisburg.

Ballermann-Star Lorenz Büffel (46) ist Markenbotschafter für "Malle Olé - Das Musical, das ballert". © Rolf Vennenbernd/dpa

In der schillernden Produktion soll die berüchtigte Party-Musik vom Ballermann mit einer Geschichte voller Herzschmerz und Humor verschmelzen. Viele Songs sind bekannt, einige wurden aber auch neu komponiert.

Ort der Aufführung ist das schmucke Theater am Marientor. Geplant ist auch ein roter Teppich mit Star-Gästen.

Die Geschichte von "Malle Olé - Das Musical, das ballert!" dreht sich um eine Frau mit dem Namen Laura, die mit Freundinnen auf der Urlaubsinsel landet - auch, um etwas Abstand zu ihrem Ex Alex zu gewinnen.

Auf der Reise trifft sie auf Victor, der von den Musical-Machern als "Protz-Millionär" tituliert wird. Er wirft nicht nur ein Auge auf Laura, sondern verfolgt auch noch einen geheimen Plan: Er will das Party-Volk auf Mallorca vertreiben, um dröge Hotels zu errichten.

Eine Idee von ihm ist es, den Touristen den Alkoholzufluss abzudrehen - in der Logik des Malle-Universums der größtmögliche Tabubruch.