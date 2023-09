Neymar betrügt sie schon wieder! So reagiert seine hochschwangere Verlobte

Riad (Saudi-Arabien) - Neymar Jr. (31) wurde schon vor einigen Monaten beim Fremdgehen erwischt und gab dies auch zu. Nun wurde der brasilianische Superstar erneut in flagranti erwischt. Seine schwangere Verlobte ist not amused.

Bruna Biancardi (28) und Neymar sind seit Anfang 2022 verlobt. © IMAGO / Pera Photo Press

Biancardi, die hochschwanger ist, wurde also erneut mit dem öffentlichen Liebesleben ihres "Partners" konfrontiert, was sie offenbar wieder sehr verletzt hat.

Auf Instagram wandte sich das Model mit emotionalen Worten an ihre 7,6 Millionen Follower:

"Guten Tag, ich bin mir bewusst, was passiert ist, und bin erneut enttäuscht. Aber in der letzten Phase meiner Schwangerschaft bin ich fokussiert und denke nur an meine Tochter. Das ist alles, woran ich in diesem Moment denken werde."

Mit "Danke euch allen für die netten Nachrichten", beendete die 28-Jährige ihre Instagram-Story.