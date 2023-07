Fremdgeh-Vertrag gebrochen? Millionenstrafe für Neymar!

Teure Angelegenheit für Fußballstar Neymar (31): Sein Fremdgeh-Vertrag kostet ihn eine Million Euro. © Matthieu Mirville/Zuma Press/dpa

Keine Küsse auf den Mund, im Ernstfall immer ein Kondom benutzen und: die potenzielle Affäre darf niemals öffentlich werden.

Tja, zumindest der letzte Vertragspunkt dürfte Weltklasse-Angreifer Neymar jetzt zum Verhängnis werden, nachdem zuletzt Gerüchte über einen angeblichen Seitensprung des 31-Jährigen mit Influencerin und Bloggerin Fernanda Campos (26) aufgekommen waren.

Was folgte, war eine öffentliche Liebeserklärung des brasilianischen Ballkünstlers an seine Bruna via Instagram, in der er sich für sein Verhalten entschuldigte und Besserung gelobte.

Worauf genau Neymar mit seinem Statement an die Mutter seines ungeborenen Kindes anspielte, ließ er allerdings offen:



"Bru, ich habe mich bereits für meine Fehler entschuldigt, aber ich fühle mich verpflichtet, das öffentlich noch einmal zu bekräftigen. Wenn eine private Angelegenheit öffentlich geworden ist, muss die Entschuldigung öffentlich gemacht werden. Ich kann mir mich ohne dich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, aber du kannst dir heute sicher sein, dass ich es versuchen möchte."