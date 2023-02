"Nicht jugendfrei ab Szene eins": ProSieben mit neuer Impro-Serie "Intimate", Christian Ulmen produziert

Unterföhring - "Nicht jugendfrei ab Szene eins: Ein flotter Dreier, Liebeskummer, Seitensprünge, ein Umschnall-Dildo und Spanner in der Sauna."

"2017 entstand die Idee zur DIY-Serie auf dem Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums Eimsbüttel. Die Schulfreunde starteten, inspiriert von ihrer Lieblingsserie 'jerks'", heißt es in der Pressemeldung.

Die fünf Hamburger Jungs werden ab Ende März bereits online mit ihrer Serie "Intimate" zu sehen sein. © JOYN/Christoph Köstlin

Die bei "maxdome" gestartete Serie läuft seit Februar in der finalen fünfte Staffel.

Auf Wunsch von Emil Belton an sein "jerks"-Vorbild Ulmen, bei der Serie mitzuwirken, gab der 47-jährige Schauspieler sein Okay und ist nun in einer Nebenrolle zu sehen.

Nicht nur das: Ulmen, der bereits an der Produktion von "Die Discounter" beteiligt war, steckt auch hier mit seiner Produktionsfirma "Pyjama Pictures" hinter dem Projekt.

In Doppelfolgen wird "Intimate" nachts um 23.45 Uhr ab dem 4. April auf ProSieben zu sehen sein. Wer es nicht erwarten kann, darf sich schon früher an den Episoden erfreuen: "Über Joyn PLUS+ ist die achtteilige Serie schon ab 24. März 2023 abrufbar."

"Intimate" ist eine Produktion von Kleine Brüder in Zusammenarbeit mit Pyjama Pictures und entstand im Auftrag von ProSieben und Joyn.