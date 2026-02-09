Packender Cold Case aufgerollt: Wird hier Diana Bodis Leiche weggeschafft?

Kaiserslautern - Nur wenige Hundert Meter von einer Polizeidienststelle entfernt entdeckt ein Ehepaar im Dezember 2020 den leblosen Körper einer Frau. Sie ist verpackt in einen weißen Sack und trägt keine Papiere oder ein Handy bei sich.

Die Leiche der 48-jährigen Diana Bodi ist am 14. Dezember 2020 in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern gefunden worden. © Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Fall, der bis heute Rätsel aufgibt. "Abgelegt wie Müll vor einer Garage", erklärt Podcast-Host Joost Schmidt den damaligen Sachverhalt. Kriminalhauptkommissar Mark übernahm Jahre später die Leitung der Mordkommission. Im Podcast "Streifenfragen" gibt er tiefe Einblicke in einen der mysteriösesten Mordfälle der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz.

"Ich habe mich durch den Aktenberg durchgearbeitet", so Mark. Weiter berichtet er: "Die größte Herausforderung in dem Fall ist, dass es sehr viel Material gibt, das wir zusammenfügen müssen."

Als die Ermittler die Tote am 14. Dezember 2020 finden, stehen sie vor einem Rätsel. "Die Ermittler wissen nicht, wer diese Frau ist", beschreibt Schmidt die Ausgangslage. Ohne Identität habe es keinen Ankerpunkt für die Ermittlungen gegeben.

Auch Mark bestätigt die Schwierigkeit des Falls: "Weil die Polizei natürlich am Anfang zwingend auf das Umfeld des Opfers angewiesen ist, um da Informationen zu erlangen."

Erst viel später gelingt der Durchbruch. Die Tote ist Diana Bodi, eine Frau aus Ungarn, die in Deutschland als Pflegekraft arbeiten wollte. Doch die Identifizierung war erst der Anfang mühsamer Ermittlungsarbeit.