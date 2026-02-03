Vor fahrenden Bus gestoßen! Bau-Influencerin "Tschulique" wurde gemobbt

Kraichtal - Handwerks-Influencerin "Tschulique" aus Kraichtal bei Karlsruhe folgen in den sozialen Netzwerken Millionen. Doch erst die Arbeit hat sie selbstbewusst gemacht.

Influencerin "Tschulique" liebt die Arbeit auf dem Bau. © Mona Böhm/SWR3/dpa

Die 32-jährige Maurermeisterin wurde in ihrer Schulzeit gemobbt, wie sie dem SWR erzählte. "Kinder können grausam sein, wir wissen's", sagte "Tschulique", die im normalen Leben Julia Schäfer heißt.

"Ich habe halt Rock und Metal gehört, und die Schulkameraden haben halt Hip-Hop gehört." Dann hätten sie angefangen, sie zu mobben, hätten sie auch vor einen anfahrenden Schulbus gestoßen und ihren Schulranzen ausgeleert.

Erst als sie sich dazu entschieden habe, die Maurerausbildung zu machen, habe sich ihr Leben verändert. "Das war so ein Switch", sagte Schäfer laut SWR. Sie sei früher ein ruhiges Mädchen gewesen, in der Ausbildung habe sie dann lernen müssen, für sich selbst einzustehen.

Der Erfolg im Beruf habe sie glücklich und stolz gemacht - und selbstbewusst. "Es ist immer noch schwer, sich so als Vorbild zu sehen, aber es macht mich schon stolz."