Schock im Dschungelcamp: Gil landet nach Prüfung im Krankenhaus
Australien - An Tag 12 nimmt die Dschungelprüfung eine unerwartete Wendung: Gil Ofarim (43) stürzt und muss medizinisch versorgt werden. Weniger dramatisch, aber endgültig: Wackelkandidat Stephen Dürr (51) ist raus.
In der Dschungelprüfung "Schwierige Fanggelegenheit" müssen Eva Benetatou (33) und Gil antreten. In mehreren Durchgängen sprinten sie über schwimmende Pads und versuchen, innerhalb weniger Sekunden Sternbälle aus der Luft zu fangen.
Eine sehr anstrenge Angelegenheit, die den beiden einiges abverlangt, wie Dr. Bob schon vor der Prüfung anmerkt. Kurz vorm Schluss dann der Schock: Gil rutscht auf der Plattform aus, und kann sich nicht mehr aufraffen. Sanitäter müssen kommen und sich um den Sänger kümmern.
Das Rennen um die Sterne wird damit zur Nebensache: Die Prüfung muss abgebrochen werden.
Wenig später erklärt Dr. Bob im Baumhaus bei Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) das Gil "eingehend gecheckt" wurde und er sicher sei "das es ihm gut geht". Dennoch wurde der Sänger für eine zweite Meinung zum Röntgen in ein Krankenhaus transportiert.
Die restlichen Kandidaten sind von der Nachricht völlig baff und reagieren mit Mitgefühl für ihren Dschungel-Kollegen. Kurz darauf dürfen sie und die Zuschauer dann aufatmen: Der Sänger darf zurückkehren. Erfreulicherweise habe er sich nichts gebrochen und nur einige Muskelzerrungen erlitten. "Ich habe großes Glück gehabt", betont er.
Eskalation im Dschungel: Simone macht Samira und Eva unerwartete Ansage
Der Ton im Dschungel wird rauer und es fliegen endgültig die Fetzen: Bei der Tierfigur-Vergabe eskaliert der Dauerstreit zwischen Samira Yavuz (32) und Eva.
Schon als Samira Eva die Schlange zuteilt und das persönlich begründet, fühlt sich Eva angegriffen. Ein Seitenhieb von Ariel (22) zur Instagram-Nachricht auf Samiras Kissen heizt die Stimmung weiter an.
Eva gesteht, sie habe sich damals "unglaublich schlecht" gefühlt, doch Samira glaubt ihr nicht. Es wird laut, Vorwürfe fliegen hin und her, bis Eva am Ende stillschweigend da sitzt.
Dann greift Simone Ballack (49) ein und hält eine unerwartete emotionale Brandrede: "Ich bin ja ein paar Jahre älter. Ich stand auch mal da, wo ihr jetzt steht, vielleicht sogar viel heftiger als bei euch allen zusammen."
Sie spricht über Betrug, Trennungen und klare Wahrheiten: Einen Mann, der gehen will, könne man nicht halten. Das habe auch sie schon mehrfach am eigenen Leib erfahren. Ex-Mann Michael Ballack (49) bleibt allerdings unerwähnt.
Stattdessen schnappt Simone sich die Schnecken-Figur und richtet eine klare Ansage an Samira sich "nicht mehr ins Schneckenhaus [zu] verkriechen, 'ne geile Schnecke zu werden, da rauszugehen, dein Haus, das du mit deinen Kindern trägst, immer mitzunehmen und dich am Arsch lecken zu lassen."
Die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" seht Ihr aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr live bei RTL und jederzeit zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL