Schock im Dschungelcamp: Gil landet nach Prüfung im Krankenhaus

Australien - An Tag 12 nimmt die Dschungelprüfung eine unerwartete Wendung: Gil Ofarim (43) stürzt und muss medizinisch versorgt werden. Weniger dramatisch, aber endgültig: Wackelkandidat Stephen Dürr (51) ist raus.

Abbruch der Dschungelprüfung: Gil stürzt bei der Prüfung an Tag 12 und muss medizinisch versorgt werden. © RTL

In der Dschungelprüfung "Schwierige Fanggelegenheit" müssen Eva Benetatou (33) und Gil antreten. In mehreren Durchgängen sprinten sie über schwimmende Pads und versuchen, innerhalb weniger Sekunden Sternbälle aus der Luft zu fangen.

Eine sehr anstrenge Angelegenheit, die den beiden einiges abverlangt, wie Dr. Bob schon vor der Prüfung anmerkt. Kurz vorm Schluss dann der Schock: Gil rutscht auf der Plattform aus, und kann sich nicht mehr aufraffen. Sanitäter müssen kommen und sich um den Sänger kümmern.

Das Rennen um die Sterne wird damit zur Nebensache: Die Prüfung muss abgebrochen werden.

Wenig später erklärt Dr. Bob im Baumhaus bei Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) das Gil "eingehend gecheckt" wurde und er sicher sei "das es ihm gut geht". Dennoch wurde der Sänger für eine zweite Meinung zum Röntgen in ein Krankenhaus transportiert.

Die restlichen Kandidaten sind von der Nachricht völlig baff und reagieren mit Mitgefühl für ihren Dschungel-Kollegen. Kurz darauf dürfen sie und die Zuschauer dann aufatmen: Der Sänger darf zurückkehren. Erfreulicherweise habe er sich nichts gebrochen und nur einige Muskelzerrungen erlitten. "Ich habe großes Glück gehabt", betont er.