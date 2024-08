Pia Tillmann mit heftiger Ankündigung: "Alter, das wird so heavy"

Die kommenden Wochen werden für Pia Tillmann und Zico Banach eine absolute Belastungsprobe. Aus einem einfachen Grund!

Von Maurice Hossinger

Köln - Die nächsten Wochen dürften es für Pia Tillmann (36) und ihren Verlobten Zico Banach (33) so richtig in sich haben. Das liegt an einer ganz besonderen Herausforderung!

Pia Tillmann lässt ihre Community an den neuesten Plänen mit Zico Banach ausführlich teilhaben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann Kaum ist das Laiendarsteller-Paar um Söhnchen Pepe und eine zuckersüße Verlobung reicher, planen die Kölner schon bald den nächsten Schritt! Noch vor der Hochzeit haben es sich Pia und Zico zur Aufgabe gemacht, den Motorradführerschein zu absolvieren - stressiges Pauken inklusive. Davon berichtet die Zweifach-Mama zum Start in die neue Woche. Am Montag machten sich die künftigen Eheleute auf zum wichtigen Erste-Hilfe-Kurs. Unterhaltung Christina Grass stellt klar: So viel Kontakt hat sie seit Trennung zu Ex Marco In nächster Zeit soll es dann mit Theorie und Praxis Schlag auf Schlag gehen. "Wir haben gerade bei der Fahrschule die finalen Unterlagen eingereicht und ich sag mal so, das wird richtig sportlich. Ernsthaft", schilderte die "Berlin Tag und Nacht"-Ikone in ihrer Instagram-Story. Wann es losgeht? Noch in dieser Woche!

Pia Tillmann und Zico Banach teilen PS-Hobby