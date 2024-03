Süße News von Pia Tillmann und Zico Banach: Ihr Söhnchen ist da!

Zico Banach (32) und Pia Tillmann (36) sind am 21. März Eltern eines Sohnes geworden. © Instagram/piatillmann

Lange hatten Pia und Zico auf diesen Moment hingefiebert - nun war es endlich so weit!

Am Freitagmorgen verkündete das Paar feierlich die Geburt ihres kleinen Sohnes, der am gestrigen Donnerstag per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt hatte.

Bei Instagram hatten die frisch gebackenen Eltern jeweils eine Story auf ihren Kanälen abgesetzt, in der das Datum und vermutlich die genaue Uhrzeit (8.38 Uhr) der Geburt des Kleinen vermerkt waren. Zudem versahen die beiden die Storys mit einem roten Herz.

Neu-Papa Zico verriet seinen Anhängern darüber hinaus, dass es seiner Pia und dem Baby gut gehe und das Paar "überglücklich" sei.

Den Namen des kleinen Erdenbürgers verrieten die beiden unterdessen noch nicht.