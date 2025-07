"Unverschämtheit": Jetzt spricht der Anwalt der entführten Block-Tochter

Hamburg - Einer der Gründe für die Unterbrechung des Block-Prozesses am Dienstag war ein Antrag der Verteidigung, Tochter Klara (14) ebenso wie ihren Bruder (11) nicht als Nebenkläger zuzulassen. Die Verteidigung wirft dem Vater der beiden Kinder, Stephan Hensel (51), vor, sie manipuliert und die Auswahl ihrer anwaltlichen Vertretung in seinem Sinne beeinflusst zu haben. Rechtsanwalt Steffen Hörning, der die Tochter von Christina Block (52) vertritt, wies diesen Vorwurf jetzt entschieden zurück.

Der Anwalt weist den Vorwurf entschieden zurück, die Kinder könnten instrumentalisiert werden. Sollte das Oberlandesgericht in einer möglichen Begründung so etwas andeuten, hielte er das für eine "Unverschämtheit": "Wir sind unabhängige Organe der Rechtspflege und würden uns mitnichten von irgendwem vor den Karren spannen lassen, um andere Ziele zu erreichen."

"Der Interessensvertreter des Kindesvaters [...] hat seinen Mandanten früh den Rat gegeben, sich an den Weißen Ring in Hamburg zu wenden", erklärte Hörning. Der wiederum habe ihn als Opferanwalt für Klara vorgeschlagen.

Christina Block (52), hier am Dienstag mit ihren Anwälten Ingo Bott (l.) und Otmar Kury, wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder in der Silvesternacht von 2023 auf 2024, in Auftrag gegeben zu haben. © Christian Charisius/dpa

Steffen Hörning betonte am Dienstag auch, dass es ausdrücklich Klaras eigener Wunsch sei, als Zeugin in der öffentlichen Hauptverhandlung auszusagen. Dies habe sie ihm erst vor drei Wochen erneut bestätigt.

Der Anwalt selbst sei aufgrund des "medienträchtigen Verfahrens" und den Belastungsfaktoren für eine Minderjährige zunächst skeptisch gewesen, aber die Gespräche mit Klara hätten ihm Sicherheit gegeben.

"Ich habe mich auch bei ihrer Psychologin in Dänemark rückversichert, bei der sie in Behandlung ist. Sie sagt, es könnte ein wichtiger Baustein zur Verarbeitung dieser schrecklichen Geschehnisse in der Silvesternacht sein."

Der 14-Jährigen gehe es vor allem darum, ihre eigene Geschichte zu erzählen, so Hörning weiter. "Sie musste feststellen, dass immer nur über sie geredet und geschrieben wird, und manche Darstellungen sind schlichtweg falsch", so der Opferanwalt. "Sie sagt: 'Ich möchte, dass alle hören, was mit mir passiert ist, was das für Folgen für mich hatte, für mein Leben.'"

Auf die Frage, wie es der Tochter von Christina Block aktuell geht, wollte Hörning keine Antwort geben. Aber: "Wer meint, dass es ihr gut geht, der hat, glaube ich, nicht verstanden, was hier passiert ist."

Der Anwalt begrüßt die Aufhebung der nächsten Verhandlungstage und hofft auf eine vorübergehend vollständige Aussetzung des Prozesses: "Dann kann das Prozedere zur Wahrung der Interessen der Kinder in Dänemark in Ruhe auf den Weg gebracht werden."