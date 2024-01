Polizei-Großeinsatz bei Sommerhaus-Stars: "Haben natürlich direkt die Kinder verdächtigt!"

Hamburg - Schock-Nacht für Katharina (40) und Stephen Dürr (49)! In den frühen Morgenstunden des 2. Januars wurden die ehemaligen Sommerhaus -Stars von mehreren Polizisten aus dem Schlaf geklingelt. Das berichteten jetzt beide ausführlich in ihren Instagram-Stories.

Sofort habe sie ihren Mann per Handy – er war im Erdgeschoss auf dem Sofa eingeschlafen – alarmiert und sei dann zu ihren beiden Töchtern (beide 15) ins Zimmer gestürmt. "Ich habe natürlich direkt die Kinder verdächtig und gefragt: 'Wollt ihr mich verarschen, was habt ihr gemacht?'"

"Ich gucke also in die App und sehe, dass ungefähr acht Polizisten bei uns direkt vor der Haustür stehen und mit Taschenlampen alles ableuchten", erklärte sie. "Ich habe mich so erschrocken!"

"Unser ganzes Gelände ist voller Kameras und wenn Bewegung auf dem Grundstück ist, kriegst du per App eine Nachricht darüber", erklärte die 40-Jährige in ihrer Instagram -Story.

Ebenso meldete sich Ehefrau Katharina (40) in ihrer Story mit Eindrücken des Einsatzes zu Wort. © Screenshot/Instagram/katharina_duerr_

"In dem Moment dachte ich, sie sagen mir, meine Eltern sind gestorben oder so. Dann dachte ich jedoch, dann kommen die ja nicht mit acht Leuten", so die Wahl-Hamburgerin weiter.

Letztendlich wollten die Beamten jedoch lediglich wissen, ob es ihr gut ginge.



"Eine Frau hat wohl irgendwie bei der Polizei angerufen und gesagt, dass sie im Badezimmer festgehalten wird. Die Polizisten haben aber wohl den Namen nicht so richtig verstanden und dann alle Adressen im Umkreis angefahren, die passen könnten", erklärte die zweifache Mama.

Ein Polizeisprecher äußerte sich gegenüber der "BILD" wie folgt zu dem Vorfall: "Die Polizei erhielt einen Hinweis auf eine gefährliche Körperverletzung in der Straße. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine entsprechende Tat allem Anschein nach nicht stattgefunden hat und die Polizei missbräuchlich alarmiert worden war."

Die Dürrs waren auf jeden Fall froh, dass alles so glimpflich ausgegangen ist. "Respekt an die Polizisten, dass sie der Sache so nachgegangen sind, da fühlt man sich direkt sicherer", so Katharina.