Premiere mit Biss! Stars und Vampire feiern Kult-Musical: "Die Leute sind abgegangen!"

Aufgrund der großen Nachfrage gastiert "Tanz der Vampire" zum dritten Mal in Hamburg und hat am gestrigen Sonntag Premiere im Stage Operettenhaus gefeiert.

Von Madita Eggers

Hamburg – Endlich sind die Vampire zurück in Hamburg! Aufgrund der großen Nachfrage gastiert das Kult-Musical "Tanz der Vampire" zum dritten Mal in der Hansestadt und hat am gestrigen Sonntag Premiere im Stage Operettenhaus gefeiert. Auch zahlreiche Promis waren unter den geladenen Gästen und wollten sich das Vampir-Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen.

Rob Fowler (51) ist der neue "Graf von Krolock". An seiner Seite Kristin Backes (25), die schon in der Stuttgarter Produktion die Rolle der Wirtstochter Sarah übernommen hatte. © Stage Entertainment Nicht selten fiel auf und am Rande des – natürlich – schwarzen Teppichs der Satz "Tanz der Vampire ist mein Lieblingsmusical". Und das nicht nur von den Promis und Fans im Publikum, sondern auch für den neuen "Graf von Krolock"-Darsteller persönlich. Für Rob Fowler geht mit der Musical-Hauptrolle ein 20 Jahre alter Traum in Erfüllung: "Für die drei Stunden glaubst du wirklich, dass Vampire existieren", so der 51-Jährige über die Magie des Stückes, die auch am Sonntag spürbar war. "Ich glaube, diese Faszination für Vampire gibt es schon über Generationen hinweg. Diese Mystik, das Dunkle, das Verruchte, die Leidenschaft und die Sehnsucht – das alles vereint dieses Musical so wunderbar", erklärte sich Sarah-Darstellerin Kristin Backes (25) das Beliebtheits-Phänomen des über 20 Jahre alten Musicals gegenüber TAG24. Unterhaltung Nach über 100 Folgen: Hörspielserie "TKKG" bekommt neuen Erzähler "Und gleichzeitig hat es neben dieser wunderbaren Dramatik noch einen herrlichen Komik-Anteil und ist sehr witzig", so Backes weiter. Besonders das gelungene Zusammenspiel von Professor Abronsius (gespielt von Till Jochheim) und seinem Gehilfen Alfred (Vincent Van Gorp) entlockten dem Publikum immer wieder Lacher, die dessen teils ehrfürchtige Anspannung wieder durchbrachen.

"Tanz der Vampire"-Premiere: Anna Hofbauer will selbst einmal als Vampir auf die Bühne

Unter den Gästen waren auch Musical-Darstellerin Anna Hofbauer (35) und ihr Mann, "Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel (34). Gegenüber TAG24 verriet die ehemalige "Bachelorette", dass sie sich gut vorstellen kann, selbst mal als Vampir auf der Bühne zu stehen: "Das ist so ein Stück, dass man als Darsteller auf jeden Fall auf seiner 'To Play'-Liste hat und gerne einen Haken hinter macht. So eine Magda zu spielen, wäre schon cool. Für die Sarah bin ich ja inzwischen ein bisschen zu groß und auch ein bisschen zu alt (lacht)." © Madita Eggers/TAG24

Sky du Mont feiert mit Ex-Frau Mirja ein Jubiläum: "Ich habe nur gute Erinnerungen!"

Mirja (47) und Sky du Mont (76) zusammen mit den Hauptdarstellern nach der Premiere im Stage Operettenhaus. Genau vor 23 Jahren hatte das Ex-Paar bei "Tanz der Vampire" in Stuttgart seinen ersten gemeinsamen Auftritt. © Madita Eggers/TAG24 Allein Schauspielerin Mirja Du Mont (47) hat das Musical schon zwölfmal gesehen, wie sie im Gespräch mit TAG24 verriet. "Meine Lieblingsszene ist, wenn der Graf auf den Grabsteinen steht und erzählt, wer schon alles in seinem Leben gestorben ist und wie traurig er ist, dass nur noch er übrig ist. Ich muss dann immer weinen." Ihre Begleitung hatte aber zum Glück genug Taschentücher eingepackt. Zum ersten Mal gesehen hat sie das Stück vor genau 23 Jahren zusammen mit Ex-Mann Sky du Mont (76), der ebenfalls am Sonntag als Gast geladen war, aber ohne Begleitung kam. Unterhaltung Knurrende Mägen bei "7 vs. Wild": Die ersten Kandidaten scheitern an der Nahrungssuche "Wir haben gestern telefoniert und festgestellt, dass 'Tanz der Vampire' im Jahr 2000 in Stuttgart unser allererster Auftritt als Paar war", so Mirja weiter. "Und wir dachten, das passt ja, dass wir auch hier heute wieder zusammen sind." Tatsächlich saßen beide am Ende nebeneinander und schienen sich sehr gut zu verstehen. "Ich habe nur gute Erinnerung an das Stück", sagte Sky du Mont gegenüber TAG24. "Die Musik ist sensationell. Ich bin nicht wirklich ein Musical-Geher, aber in diesem Fall habe ich mich sofort gemeldet und hatte sogar Lust allein hinzugehen. Und das heißt schon was!" Und nach einer kleinen Erinnerung von TAG24, dass Rob Fowler und er 2011 zusammen die Hauptrollen in der "Rocky Horror Show" gespielt haben, freute sich der 76-Jährige sogar noch mehr auf die Show: "Rob ist genial. Ich liebe ihn. Er spielt sensationell und wir haben damals auch super zusammengearbeitet." Auch von ihm als Graf von Krolock war du Mont sehr angetan: "Es war einfach toll!"

"Tanz der Vampire"-Premiere: Sängerin Stefanie Hertel kam mit Familie und falschen Zähnen

Stefanie Hertel (44, r.), die ab Dienstag wieder selber für die Stage-Produktion "Mamma Mia!" auf der Bühne stehen wird, kam nicht nur mit ihrer ganzen Familie, sondern auch im Kostüm. Die Zähne für sie, Tochter Johanna Mross (22) und Ehemann Lanny Lanner (48) wurden extra angefertigt und sind die gleichen, die auch die "Tanz der Vampire"-Darsteller tragen. © Madita Eggers/TAG24

"Graf von Krolock"-Darsteller Rob Fowler: "Für mich war die Premiere perfekt!"

Das Ensemble bei der sehr rockigen Performance von "Carpe Noctem (Fühl die Nacht)". © Stage Entertainment/Brinkhoff Mögenburg Fowler selbst war mit der Premiere sehr zufrieden, wie er TAG24 nach der Show verriet. "Für mich war die Premiere perfekt. Wir haben alle Punkte getroffen und Emotionen gefühlt. Und eigentlich kann man mit den Texten von Michael Kunze [Komponist des Musicals, Anm. d. Red.] nichts falsch machen." Dennoch seien Premieren immer eine 50/50-Sache: "Zum einen haben wir die Stimmung von unseren Familien, die uns gut kennen und dann haben wir die anderen Gäste. Aber heute war der perfekte Abend für 'Tanz der Vampire' in Hamburg, die Leute sind abgegangen." Und Robs Eindruck von der Bühne hat ihn nicht getäuscht. Neben Szenenapplaus folgte die begeisterte Reaktion des Publikums schon oft nach den ersten Tönen eines neuen Liedes. Besonders mitgefiebert haben die Gäste bei "Totale Finsternis" – im Original von Bonnie Tyler (72) – und Carpe Noctem (Fühl die Nacht), welches vom Ensemble performt worden ist.

Sarah-Darstellerin Kristin Backes: "Ich bin zufrieden und das war mein Ziel!"