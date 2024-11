Promis kellnern für Bedürftige: Tagesschau-Sprecher zum ersten Mal dabei

Rund 40 Promis servierten am Dienstag im Rahmen der gemeinnützigen Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" ein Drei-Gänge-Menü an Bedürftige.

Von Madita Eggers

Hamburg - Bereits zum 13. Mal fand die gemeinnützige Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" des "Friends Cup Förderverein" am Dienstagabend in der Hamburger Fischauktionshalle statt. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde das von den 450 Bedürftigen teils seit Monaten erträumte Drei-Gänge-Menü von rund 120 ehrenamtlichen Helfern serviert – darunter auch 40 Promis.

Tagesschau-Sprecher André Schünke (44) war zum ersten Mal bei "Mehr als eine warme Mahlzeit" mit dabei. © Tag24/Madita Eggers Zum ersten Mal dabei war Tagesschau-Sprecher André Schünke (44), der aufgrund der noch unbekannten Abläufe sogar ein bisschen nervös war, wie der TAG24 verriet. Wirklich gekellnert habe er zuletzt vor 20 Jahren. Eine Teilnahme an dem Charity-Event sei dennoch "das Mindeste", was man machen kann. "Wenn man hier so steht, kriegt man einfach nochmal vor Augen geführt, wie gut es uns geht", so Schünke. "Wie kann man sich überhaupt über bestimmte Dinge aufregen, wenn andere Leute sich so freuen, wenn sie von mir eine Tasse Kaffee eingeschenkt bekommen?" Unterhaltung Romina Palm offen und ehrlich: Dieses Baby-Geschlecht wünscht sie sich Mit Kleinigkeiten Menschen eine so große Freude zu bereiten, hat auch Lilli Hollunder (38) nachhaltig beeindruckt. Die "Notruf Hafenkante"-Schauspielerin war 2023 zum ersten Mal dabei und wollte dieses Jahr unbedingt wieder helfen. Trotz dessen, dass sie erst am Montag Opfer eines Angriffes geworden war: "Ich wollte kommen, um diesen Menschen Ehre zu erweisen. Es ist einfach so wichtig, etwas zurückzugeben und wenn man sie nur für einen Abend aus ihrer bitteren Realität reißt!" Oft möglich durch ein einfaches Gespräch, was die Bedürftigen im Alltag leider viel zu wenig erfahren: "Menschen wollen wahrgenommen und nicht – im wahrsten Sinne des Wortes – links liegen gelassen werden", betonte Schünke.

Rund 40 Promis schlüpften dieses Jahr wieder in die roten Schürzen. Darunter unter anderem Kostja Ullmann, Christina Block, Rhea Harder-Vennewald, Gerhard Delling, Sebastian Schonlau und Hinnerk Baumgarten. © Tag24/Madita Eggers

Lilli Hollunder (38) war dieses Jahr zum zweiten Mal dabei. © Tag24/Madita Eggers

Neben Wärme, Musik und Essen wurden auch Dienstleistungen angeboten, die das Selbstwertgefühl der Bedürftigen steigern sollten. Unter anderem wurden kostenlose Lesebrillen verteilt und auch ein neuer Haarschnitt durch die Mitarbeiter des Vereins "Barber Angels Brotherhood e.V." war möglich. © Citynewstv

"Mehr als eine warme Mahlzeit" in den nächsten Jahren in Gefahr?