Notruf-Hafenkante-Schauspielerin von Jogger als "Fo***" betitelt und "attackiert"

Hamburg - Lilli Hollunder (38, " Notruf Hafenkante ") wurde am Montagmittag von einem unbekannten Jogger in einem Hamburger Park beleidigt und attackiert.

Lilli Hollunder (38) wurde am Montagmittag in einem Hamburger Park beleidigt und angegriffen. © Screenshot/Instagram/lilli

Die Schauspielerin berichtete von dem Vorfall noch immer sichtlich geschockt und erbost in ihrer Instagram-Story.

Demnach begegnete sie dem Unbekannten gegen 12 Uhr im UKE-Park in Eppendorf. Dort war sie mit ihrem Hund am Rand des Fußgängerweges unterwegs und blickte auf ihr Handy, um eine Casting-Szene zu lesen, als ein entgegenkommender Jogger - in wohl unfreundlichem Ton - zu ihr sagte: "Schön aufs Handy gucken".

Sie blickte auf und kassierte von dem Mann sogleich einen harten und sehr schmerzhaften Bodycheck. "Ich musste mich erst mal sammeln", so die 38-Jährige.

Sie habe dem Mann noch irgendetwas hinterhergerufen und sei ebenfalls weitergegangen. "Dann habe ich mir gedacht: Ich boxe, ich spiele eine Polizistin! Wenn der mir noch mal begegnet, muss ich irgendwie Eier haben. Ich muss mich wehren bzw. ihm klarmachen, dass das so nicht geht."

Wenige Minuten später sei er ihr erneut entgegengekommen. Die Schauspielerin stellte sich ihm mit ein paar Metern Entfernung in den Weg, noch immer so viel Platz links und rechts von ihr, dass er ihr hätte ausweichen können. "Sie können mich nicht so angehen", sprach sie ihn offenbar selbstsicher und entschieden an.

Statt an ihr vorbeizulaufen, packte er die Hamburgerin an den Armen, schubste sie weg und beleidigte sie als Fo***.