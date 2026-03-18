Abnormale Erziehung? Das verbietet Chris Pratt seinen Kindern

USA - Schauspieler Chris Pratt (46) ist Vater von drei kleinen Kindern - und anders als in vielen anderen Familien erlaubt der "Guardians of the Galaxy"-Star seinen Sprösslingen eine ganz bestimmte Sache nicht.

Katherine Schwarzenegger (36) und Chris Pratt (46) erlauben ihren Kindern nicht, Filme zu schauen. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Denn er und seine Frau Katherine Schwarzenegger (36) erlauben ihren Kindern nicht, Filme zu schauen.

Das erklärte der 46-Jährige in einem Interview mit Today, als ihn der Moderator fragte, ob seine Kinder "wissen, wie cool es ist", dass Pratt die Stimme von "einer der ikonischsten Figuren" spricht - in Anspielung auf seine Rolle als Mario im kommenden "Super Mario Galaxy"-Film.

"Mein fünfjähriges, mein dreijähriges und mein einjähriges Kind haben noch nie Filme gesehen. Katherine ist sehr altmodisch, was Bildschirme, Technik und all das angeht. Also warten wir noch", sagte er.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: seinen 13-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Diesen nahm er bereits mit zur Premiere des ersten "Super Mario"-Films.

"Er findet es ziemlich cool", verriet Pratt. Er fügte hinzu, dass seine drei Jüngsten irgendwann sicher erkennen werden, wie cool ihr Vater ist: "Sie haben es noch nicht gemerkt, aber eines Tages werden sie es verstehen."