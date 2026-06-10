Nach drei Wochen künstlicher Beatmung: "Der Pate"-Schauspieler Anthony Guidera ist tot
Südkalifornien - Der US-amerikanische Schauspieler Anthony Guidera ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Er wirkte bei Filmen wie "Der Pate III" und "Species" mit.
Gegenüber TMZ erzählte Guideras Frau Valerie, dass sich am 11. Mai ein Unglück ereignete. Das Paar habe sich im Wohnzimmer seines Hauses in Südkalifornien aufgehalten, als der Schauspieler plötzlich zusammenbrach.
Sein Herz hörte auf zu schlagen und er wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Guidera wurde drei Wochen lang künstlich beatmet.
Doch so wie es der "Species"-Darsteller wollte, wurden anschließend alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt.
Seine Karriere startete mit der Rolle des Anthony Corleone, ein Leibwächter im dritten Teil von "Der Pate".
Was genau zum Herzstillstand des 65-Jährigen führte, ist derzeit allerdings noch ungeklärt.
Titelfoto: IMAGO / United Archives