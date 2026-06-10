Stardesigner Kilian Kerner über Umzug nach LA: "Nein, es ist kein Neustart"

Berlin - Stardesigner Kilian Kerner (47) hat in einer Fragerunde bei Instagram mehr über seine Pläne verraten, nach Los Angeles zu ziehen.

Designer Kilian Kerner (47) will im Herbst in die USA auswandern. © Jens Kalaene/dpa

"Nein, es ist kein Neustart. Für mich gibt es sowas nicht. Es ist ein Abschnitt meines Lebens und ein Weitergehen, wie wir es doch eh alle jeden Tag machen", erklärte Kerner in seiner Story.

Das Leben des 47-Jährigen hat sich in den vergangenen Monaten grundlegend verändert. In einem Interview in der "NDR Talkshow" hatte Kilian Kerner kürzlich von einer dramatischen Operation wegen Rückenschmerzen berichtet, bei der er kurzzeitig aufhörte zu atmen.

Ein Erlebnis, das sein Leben nachhaltig geprägt hat: Seitdem setzt der Wahlberliner auf einen bewussteren Lebensstil, hat 15 Kilo abgenommen, ernährt sich gesünder und treibt regelmäßig Sport.

Zu seinem jüngsten TV-Auftritt sagte der Modeschöpfer in seiner Instagram-Story: "Mir geht's gut. War aber bisher das schwierigste Interview meines Lebens. Ich war sehr angespannt und musste auch echt aufpassen, dass es mich nicht übermannt."

Doch nicht nur körperlich, auch emotional hat sich vieles verändert. Besonders prägend sei für ihn die Erkenntnis gewesen, wie viel zwischenmenschlich unausgesprochen bleibt. Heute geht Kerner offener mit Gefühlen um, pflegt intensivere Beziehungen und lebt stärker im Moment.