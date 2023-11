Abruptes Bühnen-Aus! Angelo Kelly hat traurige News für seine Fans

Sänger Angelo Kelly (41) steht seit seiner frühesten Kindheit auf den größten Bühnen der Welt. © Instagram/angelokellyofficial (Screenshot)

Mit ihrem Album "Over the Hump" und der daraus ausgekoppelten Single "An Angel" erzielte "The Kelly Family" 1994 ihren kommerziellen Durchbruch. Mittendrin: der damals erst zwölfjährige Angelo.

Inzwischen ist der irische Volksmusiker nicht nur als Solokünstler erfolgreich. In der jüngeren Vergangenheit erweichte er auch bei gemeinsamen Auftritten mit Ehefrau Kira (44) und den fünf Kindern die Herzen der Fans.

Die Familien-Band ist mittlerweile Geschichte. Immer wieder war Angelo wegen möglicher Kinderarbeit in die Schlagzeilen geraten, weil sein jüngster Sohn William (8) bei vielen Konzerten in vorderster Reihe mitwirkte.

Jetzt ließ der einstige Teenie-Schwarm die nächste Hiobsbotschaft für seine zahlreichen Fans folgen. Der im spanischen Pamplona geborene Ire hat eine Auszeit von seiner musikalischen Karriere angekündigt.

"Ich habe die letzten zehn, zwölf Jahre reingehauen", erklärt Angelo gegenüber "t-online". Frühestens in zwei Jahren könne mit einem Comeback gerechnet werden. Sein Terminkalender für 2024 sei komplett leer.