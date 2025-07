Ex-Bachelor und GNTM-Kandidaten erschwimmen Mega-Summe für guten Zweck

Berlin - Zehn Promis haben beim Schwimmen in Berlin alles gegeben, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln - und das im größten Hotel-Pool der Hauptstadt.

Beim Charity Event im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof traten am Donnerstag zwei Teams gegeneinander an.

Auch Mode-Ikone Günther Krabbenhöft (80) feuerte die Promi-Schwimmer an. © Britta Pedersen/dpa

Das Team um Kirsten Bruhn ging als Gewinner hervor und bekam den Preis "Die Goldene Seepferdchen Lederhose". Die Siegertrophäe wird von allen Promis unterschrieben und zusätzlich für den guten Zweck versteigert.

"Ich freue mich sehr, dass am Ende Frau Prof. Yu Zhang den Spendenbetrag von 8500 Euro auf 10.000 Euro aufgerundet hat und wir gemeinsam diesen tollen Betrag an 'Kindeswohl-Berlin' übergeben können", so der Initiator der Charity-Aktion, Maximilian Seitz.

Unter den Augen von mehr als 200 geladenen Gästen kam für "Kindeswohl-Berlin" eine Spendensumme in Höhe von 10.000 Euro zusammen.