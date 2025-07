Markante Stimme von Michael Douglas: Schauspieler Volker Brandt wird 90 Jahre alt

Mehr als 50 Jahre lang lieh Volker Brandt Schauspiel-Star Michael Douglas seine Stimme. (Archivfoto) © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Zur Synchronstimme von Douglas wurde Brandt eher nebenbei. Während seines Engagements am Berliner Schiller-Theater wurde er zum Vorsprechen für die Synchronisierung der US-Fernsehserie "Die Straßen von San Francisco" eingeladen. Sein Erfolg erstaunt ihn offenbar bis heute. Er habe dort "vier Sätze" gesprochen. "Dann haben sie mich tatsächlich aus der Menge der vorsprechenden Schauspieler ausgesucht, für Michael Douglas", sagte Brandt im Jahr 2017 in einem Gespräch mit der Agentur Media-Paten.

Mittlerweile ist er mehr als 50 Jahre lang die Synchronstimme von Douglas, den er auch mehrfach persönlich traf. Zuletzt sprach er den US-Schauspieler im Film "Ant-Man and the Wasp" sowie in einer in einem Streamingdienst ausgestrahlten Miniserie über Benjamin Franklin, einen der Gründervater der USA. Der mittlerweile 80-jährige Douglas spielte dort die Hauptrolle.

Brandt wurde am 2. August 1935 in Leipzig geboren. Schon als Schüler interessierte ihn das Theater. Nach dem Krieg lernte er jedoch zunächst den Beruf des Gärtners, bevor er in München eine Schauspielausbildung begann.

Brandts Schauspielkarriere umfasst nicht nur jahrzehntelanges Theaterspielen. Das reicht von seinem ersten Engagement am Deutschen Schauspielhaus Hamburg unter Intendant Gustaf Gründgens über Verpflichtungen an Wiener Bühnen bis zum Schiller-Theater und dem Badischen Staatstheater.