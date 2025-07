Bekannt aus "Praxis Bülowbogen": Schauspielerin Anita Kupsch (†85) gestorben

Der TV-Star ist am 3. Juli im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte Kupschs Ehemann Klaus-Detlef Krahn (79) der Deutschen Presse-Agentur.

Anita Kupsch (†85, l.), Günter Pfitzmann (†79) und Mareike Carrière (†59) während der Dreharbeiten zur Serie "Praxis Bülowbogen". © picture alliance / dpa

Krahn war es auch, der sich zuletzt um seine langjährige Ehefrau aufopferungsvoll kümmerte: "Ich koche und putze auch. Das mache ich so lange, wie ich es körperlich kann."

An der Seite von Günter Pfitzmann (†79) spielte sich Kupsch in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen" in die Herzen der Zuschauer. Dort war sie von 1987 bis 1996 in der Rolle der Arzthelferin Gabi Köhler zu sehen.

Neben Paraderollen an Berliner Theatern war Kupsch auch ab 1977 im "Tatort" zu sehen. 2017 feierte sie ein TV-Comeback: Sie übernahm in der ZDF-Krimiserie "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer" eine Hauptrolle – als Imbissbuden-Besitzerin. Zuvor war es zehn Jahre ruhig um sie als Bildschirmstar gewesen.

Erstmeldung um 15.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.55 Uhr.